طالب من طمرة بحالة خطيرة إثر غرقه في نهر الأردن

أصيب طالب مدرسة (15 عاما) من سكان مدينة طمرة بجروح خطيرة إثر تعرّضه للغرق في نهر الأردن بالقرب من "كيبوتس هغوشريم"، شمالي البلاد، اليوم الخميس.

وقدمت طواقم طبيّة من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الطبية الأولية وأجرت عمليات إنعاش متقدمة للفتى في المكان، ومن ثم تمّ نقله بحالة خطيرة جدا إلى المستشفى بواسطة مروحية طبية، بعد أن طرأ تحسن طفيف على حالته التي لا تزال خطيرة جدًا.

ويستدل من المعلومات المتوفرة أنّ الفتى سقط من قارب مطاطي خلال رحلة في نهر الأردن، وتعرّض للغرق، وبعد انتشاله من المياه أجريت له عمليات إنعاش إلى أن أعيد النبض على قلبه، ومن ثم نقل إلى المستشفى بحالة خطيرة جدا، وهو تحت التنفس الاصطناعي.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.