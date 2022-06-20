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النائب أبو شحادة يقدم استجوابًا عاجلًا حول غرق الطالب عز الدين عواد أثناء رحلة مدرسية

تاريخ النشر: 20/06/2022 - 13:40

النائب أبو شحادة يقدم استجوابًا عاجلًا حول غرق الطالب عز الدين عواد أثناء رحلة مدرسية
الضحية عز الدين عواد
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تقدم النائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، اليوم الإثنين، باستجواب عاجل لوزير السياحة حول حادثة غرق الطالب عز الدين عواد من مدينة طمرة، أثناء رحلة مدرسية لنهر الأردن (منتجع الكياكم).

وطالب أبو شحادة وزير السياحة بإجراء فحص جدي في مجريات الحادث، في ظل عدم وجود طواقم إنقاذ وتأخر وصول الإسعاف للمكان، والتعامل غير الجدي وعدم توفير مستلزمات الحذر والأمان التي أدت لهذه المأساة.

سامي أبو شحادة (أرشيف عرب 48)

وقال أبو شحادة إنه "بدون شك المأساة كبيرة والفقدان قاس وأثر فينا جميعًا ونتمنى أن تكون هذه المأساة هي الأخيرة في هذا المنتجع، والذي يحتاج إلى توفير طواقم إنقاذ مهنية على طول المسار، لمنع أي حالة من الغرق لأهلنا وأبنائنا الذين يأتون بشكل يومي بأعداد كبيرة وسائر الأماكن السياحية الأخرى".

وأضاف أنه "أمام الجهات المختصة ووزارة السياحة والمسؤولين عن هذه المنتجعات هذا الخلل الذي حصل في المنتجع، ونطالبهم باتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر وفحص الحدث بشكل معمق، لمنع أي نوع من هذه الحوادث مستقبلًا، لا سمح الله".

وختم أبو شحادة بالقول إنه "لا شيء يمكن أن يعوض أهل وأحبة عز الدين عن هذا الفقدان الأليم، لكننا نرى أنه من واجبنا الأخلاقي والإنساني بذل كل مجهود من أجل منع مثل هذه الحوادث وتوفير الأمان لأبنائنا وأهلنا المتواجدين في أماكن سياحية عديدة بالذات في فترة الصيف هذه".

بودكاست عرب 48

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