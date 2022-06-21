الناصرة: اعتقال مشتبهين ومصادرة سيارات قدرها أكثر من 18 مليون شيكل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أربعة أشخاص (61 و31 و36 و23 عاما) من سكّان مدينة الناصرة و"نوف هجليل" صباح اليوم، الثلاثاء، بشبهة التزوير والاحتيال بملايين الشواكل، وصادرت عقارات وسيارات وأموال تقدّر بأكثر من 18 مليون شيكل.

ووفقا للشرطة فإنها داهمت، صباح اليوم، برفقة محققي سلطة الضرائب، عددًا ممن وصفتهم بـ"أفراد العصابات من سكان مدينة الناصرة، الذين تم توقيفهم للاشتباه في قيامهم بمخالفات تزوير واحتيال بقيمة ملايين الشواكل".

وأضافت أنّه "صباح اليوم، مع انتهاء مرحلة التحقيق السري الذي استمر عدة أشهر، داهم أفراد الشرطة بالتعاون مع محققي سلطة الضرائب من حيفا والشمال، منازل المشتبه بهم (61 و31 و36 و23) من سكان مدينة الناصرة ونوف هجليل. وبحسب الشبهات فإن المشتبهين، ومستشار ضريبة، ارتكبوا جرائم تتعلق بإصدار فواتير وهمية يصل مجموعها إلى ملايين الشواكل كتغطية للعناصر الإجرامية في منطقة الشمال. وخلال النشاط ضُبط عدد من العقارات والسيارات الفاخرة بقيمة أكثر من 18 مليون شيكل وأموال نقدية بمئات الآلاف من الشواكل. وستتمّ إحالة المشتبهين إلى محكمة الصلح في الناصرة، خلال اليوم، للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمّة التحقيق".

وتواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بأكثر من 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

يذكر أن الشرطة كثفت مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، قبل عدة أشهر.

وانتقد أصحاب محال تجارية ورجال أعمال في المجتمع العربي حملات الشرطة المكثفة ضدهم، وقالوا إنها تضرب مصادر رزقهم بزعم محاربة العنف والجريمة.