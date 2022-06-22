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إدانة قاتل وجدان أبو حميد (16 عاما) من قرية كسرى

تاريخ النشر: 22/06/2022 - 14:03

إدانة قاتل وجدان أبو حميد (16 عاما) من قرية كسرى
المرحومة وجدان أبو حميد
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أدانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، قاتل الفتاة وجدان أبو حميد (16 عاما) من قرية كسرى في منطقة الجليل الأعلى.

وقدمت النيابة العامة، يوم 23 كانون الثاني/ يناير 2017، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا، ضد طالب من قرية كفر سميع في منطقة الجليل الأعلى، على خلفية ارتكابه جريمة قتل الطالبة وجدان أبو حميد من قرية كسرى.

ويستدل من لائحة الاتهام، أنه 'في يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر 2016، كان المتهم بانتظار الضحية أثناء عودتها من المدرسة إلى المنزل. بعد أن التقى المتهم بالضحية، نشب جدال بينهما على إثره أقدم الأول على طعن الضحية طعنات عديدة تسببت بمقتلها متأثرة بجراحها الخطيرة، ثم لاذ بالفرار من المكان".

وكان قد عثر على جثة وجدان أبو حميد، يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر 2016، في متنزه الصخور، وعليها علامات عنف شديد. وتبين أنها قتلت طعنا بسكين.

وكانت الطالبة المغدورة قد اختفت آثارها وهي في طريق عودتها إلى البيت قرابة الساعة 13:30. وبعد نحو ساعة عثر على جثتها.

وأكدت عائلة أبو حميد أن "وجدان لم تكن مهددة، وأنها بالتالي قتلت بدم بارد".

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#وجدان أبو حميد
#كسرى
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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