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إصابة خطيرة لعامل سقط من علو قرب القدس

تاريخ النشر: 22/06/2022 - 15:54

إصابة خطيرة لعامل سقط من علو قرب القدس
صورة توضيحية (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل (50 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء في "بيت شيمش" إلى الغرب من مدينة القدس، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاج الأولي للمصاب ونقله على وجه السرعة، بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 25 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يشار إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

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#عمال
#سقالات
#القدس
#حوادث العمل

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