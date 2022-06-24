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المغار: حريق في 6 شاحنات محملة بالوقود

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 06:26

المغار: حريق في 6 شاحنات محملة بالوقود
من مكان الحريق بالمغار، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اندلع حريق في 6 شاحنات محملة بالوقود بمدينة المغار في منطقة الجليل الأسفل، فجر اليوم الجمعة.

وأسفر الحريق الهائل عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة للشاحنات.

واستدعيت فرق الطوارئ المختلفة، إذ قامت 6 طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ بإخماد الحريق.

وتبين من المعلومات المتوفرة أن النار اندلعت في القسم الأمامي للشاحنات الست، ووجود خطر لوصول ألسنة النار إلى حاويات الوقود. وتزامنا مع إخماد الحريق جرى تبريد الحاويات بهدف منع انفجارها وانتشار النار إلى الشاحنات الأخرى، والتي جرى نقلها إلى مكان أكثر أمنا.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق وأسبابه، بما في ذلك إمكانية إضرام النار المتعمد، ولا تزال الخلفية غير واضحة.

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#المغار
#حرائق
#شاحنات
#وقود

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