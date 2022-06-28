الحبس لمدة 7 أشهر على عربي من النقب لإدانته بتعدد الزوجات

ردت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، أمس الإثنين، استئناف عيد أبو سبيلة من سكان إحدى البلدات العربية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، على عقوبة السجن لمدة سبعة أشهر التي فرضتها محكمة الصلح في المدينة عليه، في أعقاب إدانته بتعدد الزوجات.

وصرح أبو سبيلة في الاستئناف أن "عادات المجتمع البدوي تتيح له التزوج من امرأتين".

وسجّل قضاة المحكمة في قرارهم أن "تعدد الزوجات يتنافى والقيم الاجتماعية الأساسية ويمس بكرامة الإنسان وبمكانة المرأة وبحقوق الأطفال، وأن النهي عنه في القانون يهدف إلى تغيير الوضع الاجتماعي وحماية النساء وجعلهن متساويات للرجال".

وأشار القضاة إلى أن "تعدد الزوجات لا يزال يعتبر مشروعا في المجتمع العربي، وفي هذه الحالة لا مفر من فرض قوانين الدولة، إذ أن هذا الوضع لن يتغير بشكل تلقائي".