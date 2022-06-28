الفريديس: مصرع الشاب مراد مرعي إثر غرقه في البحر

أعلن في قرية الفريديس عن وفاة الشاب مراد نبهان مرعي (25 عاما)، صباح اليوم الثلاثاء، والذي كان قد تعرض للغرق في البحر في منطقة الطنطورة، يوم الجمعة الماضي، وكان بحالة بالغة الخطورة، فارق على إثرها الحياة صباح اليوم.

وكان مرعي قد أحيل إلى المستشفى بحالة بالغة الخطورة إثر غرقه في البحر على شاطئ الطنطورة، وحاول الأطباء إنقاذ حياته، لكنه توفي في وقت مبكر من اليوم.

وساد الحزن وسط أقارب وأصدقاء ضحية الغرق في الفريديس وجسر الزرقاء فور انتشار النبأ في القريتين الساحليتين.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ بدء موسم السباحة في البلاد، يوم 8 نيسان/ أبريل 2022 ولغاية اليوم، لقي 13 شخصا مصارعهم في حوادث الغرق، وأصيب العشرات، فيما وصفت حالتان بالخطيرتين، و10 حالات متوسطة، و47 إصابة طفيفة.