الناصرة: مطاردة شرطية تنتهي باعتقال مشتبهين بمحاولة ارتكاب جريمة قتل

اعتقلت الشرطة شابين من سكان الناصرة بشبهة محاولة ارتكاب جريمة قتل في المدينة.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، فإنه "تلقى مركز الشرطة بلاغا حول حادث إطلاق نار على سيارة في جبل القفزة في الناصرة، أصيب خلاله شخص بجروح طفيفة. قوات من وحدة 'يمار' سارعت بالوصول إلى مكان الحادث وقامت بمطاردة سيارة مشبوهة تحمل لوحات ترخيص مزيفة مطابقة للسيارة التي لاذت بالفرار من مكان الحادث. وبعد أن لاحظت سيارة المشتبه بهم طاردتهم قوات الشرطة فقاموا بقيادة متهورة، وحسب الشبهات قاموا خلالها بإلقاء السلاح من النافذة".

وأضافت أنه "في نهاية المطاردة، تم إلقاء القبض على المشتبه بهم (24 و25 عاما) من سكان الناصرة، وستتم إحالتهم إلى محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق".