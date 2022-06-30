  2. محليات
  3. أخبار محلية

لجنة المتابعة تكرّم رؤساءها السابقين السبت

تاريخ النشر: 30/06/2022 - 11:14

لجنة المتابعة تكرّم رؤساءها السابقين السبت
استقبال لجنة المتابعة وفدا مقدسيا (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تكرم لجنة المتابعة العليا بالتعاون مع مجلس كفر مندا المحلي، حفلا تكريميا، لرؤسائها السابقين، منذ أن تأسست اللجنة لأول مرّة في العام 1983. ويقام الحفل في قاعة "البراديس"، في كفر مندا، يوم السبت المقبل، الساعة الرابعة عصرا.

وقالت المتابعة، إن "هذا التكريم، هو تقدير واعتزاز بدور هذه الشخصيات البارز في مسيرة جماهيرنا العربية، من خلال رئاستها للجنة المتابعة".

والمكرّمون، هم الرئيس الأول للجنة المتابعة، الرئيس الأسبق لبلدية شفاعمرو، المرحوم إبراهيم نمر حسين، الذي تولى رئاسة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، حينما تشكلت لجنة المتابعة بعد انتخابات السلطات المحلية في خريف العام 1983، وضمت في حينه، لجنة الرؤساء، وممثلين عن أحزاب وقوى سياسية كانت قائمة في ذلك الحين، واستمر في رئاسة اللجنة حتى نهاية العام 1998.

وسيُكرم الرئيس الثاني للجنة المتابعة، والرئيس الأسبق لمجلس كفر مندا، محمد زيدان، الذي تولى رئاسة المتابعة في فترتين، منذ نهاية العام 1998، وحتى النصف الأول من العام 2001، حينما كان رئيسا للجنة القطرية للرؤساء، ثم عاد لرئاسة المتابعة، بالتوافق بين مركّباتها، منذ أوائل العام 2009، ولغاية العام 2014.

وسيجري تكريم الرئيس الثالث للجنة المتابعة، والرئيس الأسبق لمجلس يافة الناصرة المحلي، شوقي خطيب، الذي تولى رئاسة المتابعة من النصف الأول منذ العام 2001 وحتى نهاية العام 2008.

وذكرت المتابعة أن "لجنة خاصة بمبادرة رئيس مجلس كفر مندا، علي خضر زيدان، تعكف على إتمام التحضيرات ليكون هذا التكريم حدثا حضاريا راقيا، بحق من أعطوا من حياتهم لشعبهم". وتعمل هذه اللجنة بالتنسيق الكامل مع لجنة المتابعة العليا.

بودكاست عرب 48

#لجنة المتابعة
#كفر مندا
#إبراهيم نمر حسين
#محمد زيدان
#شوقي خطيب

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تصريح ادعاء في جريمة قتل سمر كلاسنة من حيفا
تصريح ادعاء في جريمة قتل سمر كلاسنة من حيفا

2022-06-30

إطلاق سراح المعتقل الإداري خالد إغبارية من أم الفحم
إطلاق سراح المعتقل الإداري خالد إغبارية من أم الفحم

2022-06-30

اتهام ثلاثة شبان من حورة بإضرام النار والاعتداء في ظروف خطيرة
اتهام ثلاثة شبان من حورة بإضرام النار والاعتداء في ظروف خطيرة

2022-06-30

الأكثر قراءة

استطلاع: شاكيد قد تعيد تنصيب نتنياهو

استطلاع: شاكيد قد تعيد تنصيب نتنياهو

2022-06-29
بينيت يعلن انسحابه من الحياة السياسية

بينيت يعلن انسحابه من الحياة السياسية

2022-06-29
موجة الغلاء تتواصل: ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد

موجة الغلاء تتواصل: ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد

2022-06-29
بينيت ولبيد يقرران رفض صفقة تبادل جزئية مع حماس

بينيت ولبيد يقرران رفض صفقة تبادل جزئية مع حماس

2022-06-29
الكنيست بصدد حلّ نفسه وخلاف على يوم الانتخابات

الكنيست بصدد حلّ نفسه وخلاف على يوم الانتخابات

2022-06-29