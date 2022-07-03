اعتقال 5 مشتبهين من البعنة ونحف بمحاولة ارتكاب جريمة قتل

اعتقلت الشرطة 5 شبان من بلدتي البعنة ونحف في منطقة الشاغور، للاشتباه بضلوعهم في محاولة ارتكاب جريمة قتل، الليلة الماضية.

ووفقا للشرطة، فإن "بين المشتبهين شابين (23 و29 عاما) من نحف، حيث جرى اعتقالهما وبحوزتهما مسدس من نوع ’جلوك’ وثلاثة أمشاط محشوة بالذخيرة، بالإضافة إلى 3 مشتبهين من البعنة على خلفية النزاع نفسه".

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

وجاء اعتقال المشتبه بهم بعد جريمتي إطلاق نار وقعتا بفارق ساعة واحدة في البعنة، مساء الجمعة، إذ أسفرت إحداهما عن مقتل الشاب علي أحمد حصارمة (28 عاما) فيما أصيب بالأخرى شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة آنذاك.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 48 قتيلا بينهم 17 خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

ومما يذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48، على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة التي عززت من نشر عناصرها وفتح محطات شرطية.