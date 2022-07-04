  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار على شارع إكسال - دبورية

تاريخ النشر: 04/07/2022 - 01:45

إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار على شارع إكسال - دبورية
توضيحية (من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما، بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لجريمة إطلاق نار في شارع إكسال - دبورية، قبيل انتصاف ليل الأحد.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ونقله إلى المشفى لاستكمال تلقي العلاج.

ونُقِل الشاب للمشفى، وهو فاقد للوعيّ، وموصول بأجهزة التنفّس الاصطناعي.

وذكرت الشرطة في بيان، أنها فتحت تحقيقا بشأن ملابسات الجريمة، بدون أن تبلّغ عن اعتقال أيّ مشتبه بهم.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 48 قتيلا، بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

ويذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48، على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة التي عززت من نشر عناصرها وفتح محطات شرطية.

وقُتل الشاب علي أحمد حصارمة (28 عاما)، وأصيب آخر بجراح حرجة إثر تعرضهما لإطلاق نار في جريمتين منفصلتين خلال ساعة واحدة في بلدة البعنة بمنطقة الشاغور، مساء الجمعة الماضي، بعد ساعات قليلة من جريمة قتل أخرى ارتُكبت في بلدة بيت جن، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر.

بودكاست عرب 48

#إكسال
#إصابة خطيرة
#إطلاق نار
#الجريمة والعنف
#المجتمع العربي
#دبورية

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ما جديد الأحزاب العربيّة بشأن الانتخابات المرُتقبة؟
ما جديد الأحزاب العربيّة بشأن الانتخابات المرُتقبة؟

2022-07-03

إصابة طفل ووالديه من الرينة في العقبة
إصابة طفل ووالديه من الرينة في العقبة

2022-07-03

تسريح المعتقل الإداري عمر عودة من قلنسوة
تسريح المعتقل الإداري عمر عودة من قلنسوة

2022-07-03

الأكثر قراءة

الغردقة: قرشٌ هاجم سائحة نمساوية وقضم أطرافها

الغردقة: قرشٌ هاجم سائحة نمساوية وقضم أطرافها

2022-07-02
استشهاد الأسيرة سعدية مطر من الخليل في سجن الدامون

استشهاد الأسيرة سعدية مطر من الخليل في سجن الدامون

2022-07-02
تسريبات أمنية في إسرائيل: الكشف عن 10 أحداث سرية خلال شهرين

تسريبات أمنية في إسرائيل: الكشف عن 10 أحداث سرية خلال شهرين

2022-07-02
ضغوط أميركية على السلطة الفلسطينية لتسليم الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة

ضغوط أميركية على السلطة الفلسطينية لتسليم الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة

2022-07-02

"سانا": عدوان إسرائيلي على مواقع جنوب طرطوس وإصابة مدنيَين

2022-07-02