إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار على شارع إكسال - دبورية

أُصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما، بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لجريمة إطلاق نار في شارع إكسال - دبورية، قبيل انتصاف ليل الأحد.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ونقله إلى المشفى لاستكمال تلقي العلاج.

ونُقِل الشاب للمشفى، وهو فاقد للوعيّ، وموصول بأجهزة التنفّس الاصطناعي.

وذكرت الشرطة في بيان، أنها فتحت تحقيقا بشأن ملابسات الجريمة، بدون أن تبلّغ عن اعتقال أيّ مشتبه بهم.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 48 قتيلا، بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

ويذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48، على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة التي عززت من نشر عناصرها وفتح محطات شرطية.

وقُتل الشاب علي أحمد حصارمة (28 عاما)، وأصيب آخر بجراح حرجة إثر تعرضهما لإطلاق نار في جريمتين منفصلتين خلال ساعة واحدة في بلدة البعنة بمنطقة الشاغور، مساء الجمعة الماضي، بعد ساعات قليلة من جريمة قتل أخرى ارتُكبت في بلدة بيت جن، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر.