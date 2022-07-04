اتهام شاب من رهط بقتل شرطي   

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد الشاب راني الكملات (28 عاما) من مدينة رهط، نسبت إليه تهمة "القتل بتهوّر والتسبّب بالأذى الجسيم".

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم تناول الكحول وحاول الهرب من الشرطة وقاد السيارة بطريقة متهوّرة وخطيرة، ونتيجة لذلك دهس متطوّعا من الشرطة يُدعى عميحاي كرميلي (46 عاما) الذي قُتل على الفور نتيجة ذلك، وتسبّب بإصابة شرطيين كانا في المكان".

وذُكر في لائحة الاتهام أن "المتهم قضى، يوم الجمعة 10 حزيران/ يونيو 2022، وقتا وتناول المشروبات الكحوليّة مع الأصدقاء. وفي ساعات الفجر، غادر المتهم واثنان من أصدقائه مكان الترفيه. عند وصولهم إلى مفترق في ريشون لتسيون نزل المتهم وأصحابه من السيارة وبدأوا بالرقص في الشارع، وعندما لاحظ الركاب مرور سيارة للشرطة، صعدوا إلى السيارة فارّين من مكان الحادث، اصطدموا بسيارة أجرة كانت متوقفة، فبدأت الشرطة بمطاردة المتهم الذي كان يقود سيارته بسرعة فائقة متجاوزا الشارة الحمراء. في ذلك الوقت، أقيمت نقطة تفتيش للشرطة لفحص السائقين، بضمنهم المتطوّع عميحاي كرميلي الذي كان إلى جانب سيارة الشرطة. بعد أن رأى المتهم حاجز التفتيش زاد سرعة السيارة واصطدم بالمتطوّع وبسيارة شرطة وبمركبة إضافية، ثم خرج من سيارته هاربا إلى أن أمسك به افراد الشرطة. نتيجة للاصطدام توفي متطوّع الشرطة، عميحاي كرميلي، على الفور، وأصيب عدد من أفراد الشرطة الذين تمّ نقلهم للمستشفى للعلاج".