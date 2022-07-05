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اعتقال 13 مشتبها بتهديد وابتزاز عائلة من أم الفحم

تاريخ النشر: 05/07/2022 - 12:45

اعتقال 13 مشتبها بتهديد وابتزاز عائلة من أم الفحم
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة 13 مشتبها بتهديد وابتزاز عائلة من أم الفحم تمتلك شركة مقاولات كبيرة من أجل إجبارها على دفع الإِتاوة (الخاوة).

ووفقا للشرطة، اليوم الثلاثاء، فإنه "ضمن نشاطات للحد من الجريمة في المجتمع العربي، يوم أمس، وبعد تحقيقات سرية، اعتقلت وحدة 'لاهف 433' 13 مشتبها من سكان منطقة الشمال والمركز، بشبهة الضلوع بحوادث ابتزاز وإطلاق نار والتهديد بدفع مبالغ كبيرة لعدد من العائلات في الشمال التي تمتلك شركة مقاولات كبيرة".

ونسبت الشرطة للمشتبهين "مخالفات متعلقة بالابتزاز عن طريق التهديد، استمرت لفترة، والتي رافقتها في مناسبات عدّة جرى خلالها إطلاق النار على منازل وممتلكات خاصّة بالضحايا، كل ذلك من أجل أن يدفعوا لهم مبالغ بملايين الشواكل".

وأضافت الشرطة أنه "جرى التحقيق من قبل وحدات إنفاذ القانون بالاشتراك مع مصلحة الضرائب، وهيئة مكافحة غسل الأموال، ومكتب المدعي العام لمنطقة تل أبيب. واستمرارا للتحقيقات يمثل المشتبهون، اليوم، أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في ملفهم".

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#أم الفحم
#الإتاوة
#الخاوة
#تهديد وابتزاز
#العنف والجريمة

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