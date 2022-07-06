اتهام شاب بمحاولة قتل فتى من الناصرة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية، صباح اليوم الأربعاء، لائحة اتهام خطيرة ضد الشاب مهند عباس (29 عاما)، نسبت إليه محاولة قتل فتى (17 عاما) من الناصرة والأذى المتعمّد وحمل السلاح وإطلاق النار على القاصر بعد نزاع عائلي.

كما أرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "اندلع نزاع بين عائلة عباس التي ينتمي إليها المتهم وأسرة القاصر. في شهر أيار/ مايو الماضي، وبينما كان المتهم يتواجد مع شقيقه في مخبز في الناصرة، أطلِقت النار عليهما. اعتقد المتهم أن الشخص الذي نفذ إطلاق النار عليه ينتمي إلى عائلة كانت في نزاع معهم، ونتيجة لذلك قرر الانتقام. ولهذه الغاية، قام بتجهيز السلاح والرصاص".

وذُكر في لائحة الاتهام أنه "في اليوم التالي، وصل المتهم برفقة شخص آخر إلى محل البقالة بملكية عائلة القاصر، وكان في البقالة القاصر (17 عاما) وشقيقه ومورد للبضاعة. دخل المتهم إلى البقالة وبدأ بإطلاق النار على من تواجد في المكان. أصيب الشقيق في ساقه جراء إطلاق النار، وهرب مع المورد إلى داخل البقالة بينما حاول القاصر الجالس خلف طاولة الاختباء تحتها، لكن المتهم اقترب منه وأطلق نحوه عيارات عدة قاصدا قتله، ثم غادر المتهم البقالة للحظة، لكنه عاد واقترب مرة أخرى من القاصر الذي كان ملقى على الأرض وأطلق النار مرة أخرى باتجاهه. عندما حاول القاصر الإفلات من إطلاق النار، اقترب المتهم منه وأطلق عليه النار مرات عدة. بعد ذلك هرب المتهم من المكان. ونُقل القاصر إلى المستشفى وهو بحالة حرجة مع إصابات في بطنه وساقه، إذ أجريت له عملية جراحية وتمّ استئصال كليته، ومكث في المستشفى لمدة شهرين تقريبا".