الجليل: تصريح ادعاء ضد مشتبهين بمحاولة اقتراف جريمة قتل

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا تصريح ادعاء ضد 7 مشتبهين من جديدة المكر وطمرة وحيفا وعكا تمهيدا لتقديم لائحة اتهام على خلفية جريمة قتل في منطقة الشمال.

ووفقا للشرطة، اليوم الأربعاء، فإنه "بعد القبض على 7 مشتبه بهم من سكان جديدة المكر (26 و23 و21 عاما) وحيفا (26 عاما) وعكا (23 و24 عاما) وكريات موتسكين (41 عاما) وطمرة (23 عاما) بالضلوع في محاولة تنفيذ جريمة قتل، وضبط أسلحة ومعدات بحوزتهم، تم في الأمس تقديم تصريح مدع بحقهم في المحكمة".

وأضافت أن "التحقيق في الجريمة قد بدأ بعد انفجار سيارة في كريات حاييم واصابة سائقها بجروح خطيرة، إذ باشر المشتبه بهم بالتحضير للانتقام، وتجهيز أسلحة ومعدات، وأثناء نشاط للشرطة، يوم 1 حزيران/ يونيو 2022، وكجزء من التحقيق ضد أفراد المجموعة المذكورة، تعززت الشبهات بأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ محاولة الاعتداء، وقبل وقت قصير من تحقيق نواياهم، ألقي القبض عليهم، حيث اختبأوا في شقة في كريات موتسكين وجرى إحباط محاولة الاغتيال. ولاحقًا في نفس الليلة، تمّ إلقاء القبض على أشخاص آخرين متورطين بالحادثة من منازلهم، وجرى ضبط مسدسين وذخيرة وأمشاط ودراجة نارية وغيرها".