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النقب: وفاة ماجد الأسد متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 08/07/2022 - 06:27

النقب: وفاة ماجد الأسد متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار
القتيل ماجد محمد الأسد
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توفي ماجد محمد الأسد (45 عاما) من قرية عوجان مسلوبة الاعتراف جنوب غرب اللقية في منطقة النقب، الليلة الماضية، في مستشفى "برزيلاي" في أشكلون (عسقلان).

وكان الضحية يعمل حارسا، إذ تعرض لجريمة إطلاق نار من قبل مجرمين، أول من أمس الأربعاء، في موشاف حيلتس بالنقب الغربي بالقرب من أشكلون.

وكان قد أصيب بعيار ناري في البطن، بعد إطلاق النار على سيارة كان بالقرب منها، إذ كان يعمل حارسا لشخصية مستهدفة من أشكلون.

وترك الضحية خلفه زوجة وخمسة أبناء.

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#ماجد محمد الأسد

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