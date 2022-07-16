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مصابان في جريمتي إطلاق نار وطعن بالناصرة وتل السبع

تاريخ النشر: 16/07/2022 - 23:51

مصابان في جريمتي إطلاق نار وطعن بالناصرة وتل السبع
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، مساء السبت.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة لاستكمال العلاج.

وفي منطقة النقب، أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في بلدة تل السبع.

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الصدر.

وفي جريمة أخرى، أصيب فتى، يبلغ 12 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها طفيفة من جراء تعرضه لرصاصة طائشة في منطقة النقب.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، إذ عانى جروحا في يده.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#تل السبع
#النقب
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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