إصابات بينها خطيرة إثر حريق في يافا

أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة إثر حريق اندلع في شقة سكنية مأهولة في مدينة يافا، ظهر اليوم الإثنين.

وأخمدت طواقم الإطفاء ومتطوعون من السكان الحريق ومنعوا انتشاره.

وأفادت طواقم الطوارئ أن الحريق شب شقة سكنية بشارع "باريوخاي 4"، وأسفر عن أربع إصابات، إحداها خطيرة لشخص (30 عاما) سقط أو حاول الهرب، على ما يبدو، وقفز عن ارتفاع إثر اندلاع الحريق، وثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح تراوحت بين متوسطة وطفيفة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى بسيارات العلاج المكثف، على وجه السرعة. وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب الحريق.

كيفية التصرف عند شبوب حريق داخل المنزل

وفقا لتعليمات سلطة الإطفاء والإنقاذ في البلاد فإنه عند شبوب الحرائق، من المهم أن نتصرف سريعا ونطفئ النيران منذ بدايتها. إذا لم ننجح بذلك، يجب العمل بموجب التعليمات التالية التي يمكن أن تنقذ حياة أشخاص.

إطفاء الحريق في بدايته

عن اندلاع حرائق من أجهزة كهربائية، اقطعوا التيار الكهربائي عن الشقة (ممنوع فصل الجهاز الكهربائي من مقبس الكهرباء) وحاولوا السيطرة على النار بواسطة فوطة قماش أو بواسطة استعمال الطفاية.

ممنوع سكب الماء على المكان الموجود فيه كهرباء "حية" بسبب خطر التكهرب.

في حالة اشتعال طنجرة أو قلاية، ممنوع سكب الماء على الزيت المحترق! قوموا بتغطية الطنجرة/ القلاية بمساعدة الغطاء، فوطة أو أي غطاء آخر وقوموا بقطع تزويد غاز الطبيخ.

اتصلوا بالإطفائية على هاتف رقم 102 وبالمقابل استمروا بمحاولة إطفاء النار والسيطرة عليها.

إذا لم تنجحوا بإطفاء النار، يجب عليكم الهرب فورا من المكان قبل أن تزداد النيران ويمتلئ المكان بالدخان الكثيف والسام.

الهروب من الحريق

إذا كانت الطريق للخارج مفتوحة، اخرجوا فورا واتصلوا بالإطفائية على هاتف رقم 102.

عن خروجكم من الشقة المشتعلة، اغلقوا باب المدخل، لكن لا توصدوه.

إذا لم يكن بالإمكان الخروج من الشقة، ركزوا جميع أفراد العائلة في مكان يمكنكم فيه تنفس هواء نقي.

ممنوع القفز من طابق عال، اتصلوا واطلبوا المساعدة وانتظروا حتى وصول قوات الإطفاء والإنقاذ.

في اللحظة التي خرجتم فيها من الشقة للخارج، ابقوا في الخارج، لا ترجعوا للمبنى المشتعل في أية حالة ولا تتركوا المكان - المعلومات التي بحوزتكم مهمة جدا لطواقم الإطفاء.

إذا كنتم تعلمون بوجود عالقين في المبنى، سلموا التفاصيل فورا لطواقم الإطفاء المتواجدين في المكان.

ادخلوا المبنى فقط بعد الحصول على تصريح واضح بذلك من ضابط طاقم الإطفائية المتواجد في المكان.

عالقون في مكان مشتعل، ماذا نعمل؟

اتصلوا بالإطفائية على الرقم 102.

يجب المشي بوضع جثوم (الدخان يتصاعد للأعلى)، أو الزحف تحت طبقة الدخان بمحاذاة الأرضية على طول الجدار والبحث عن المخرج القريب.

في حالة عدم وجود إمكانية للخروج، يجب الدخول إلى أقرب غرفة عليكم، إغلاق الباب وفتح النافذة لإدخال الهواء النقي عبرها.

في حالة شبوب حريق في الدرج، لا تفتحوا الباب بأي شكل من الأشكال، اقتربوا من الباب والمسوا المقبض، إذا كان ساخنا، لا تخرجوا للخارج.

امنعوا النيران والدخان من دخول شقتكم بالاستعانة بفوطة أو حرام رطب. عند الحاجة، غطوا أعضاء التنفس بفوطة رطبة، اقتربوا من النافذة القريبة واستنشقوا الهواء النقي.

الدخان الذي يتغلغل لمكان مغلق يصبح خطير جدا! عند الحركة أو المرور بمكان مليء بالدخان قوموا بالانحناء أو الزحف على الأرضية واستنشقوا الهواء النقي.

حاولوا الوصول للنافذة وطلب المساعدة، اصرخوا ولوحوا بقطعة قماش بيضاء أو ملونة وانتظروا قوات الإنقاذ.

يمنع منعا باتا النزول لغرفة الدرج المليئة بالدخان وممنوع استعمال المصعد!

إطفاء ذاتي في حالة اشتعال النار في ملابسكم.

توقفوا - ممنوع الركض

انزلوا بحذر للأرضية وتدحرجوا ذهابا وإيابا حتى تنطفئ النار، بحيث يكون وجهكم مغطى باليدين.

في حالة واجهتم شخصا مشتعلا، قوموا بإنزاله على الأرضية ودحرجوه حتى تنطفئ النار.

في حالة كان ذلك ممكنا، يجب لف الشخص المشتعل بحرام، معطف، شرشف أو أية وسيلة أخرى وطلب المساعدة فورا.

من المهم معرفته:

إذا كان مسار الهرب في خطر أو لم يكن باستطاعتكم إخماد النيران بشكل آمن - غادروا فورا مكان الحريق!

الدخان هو العدو الأخطر وقت شبوب الحريق، غالبية الإصابات في الحرائق هي من استنشاق الهواء.

ممنوع سكب ماء على جهاز كهربائي بأية حالة، إلا في حالة فصل التيار الكهربائي الرئيسي!

ممنوع سكب ماء على سائل سريع الاشتعال (زيت) وهو مشتعل - يجب العمل على السيطرة على النار بواسطة استخدام الطفاية أو تغطية الإناء الموجود فيه الزيت.

قوموا بتركيب جهاز للكشف عن الدخان مستقل في بيوتكم (يعمل على بطارية) ويوصى بحيازة طفاية في البيت.

تعرفوا على "نقاط السيطرة" على مصادر الكهرباء والغاز في البيت، أين وكيف نفصلها في ساعة الطوارئ.