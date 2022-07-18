اتهام قاصر بتفجير عبوة ناسفة قرب منزل في مجد الكروم

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزيّة للأحداث في حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد قاصر من مواليد العام 2004 من جديدة المكر، نسبت إليه ارتكاب جرائم تتعلق بأسلحة، ومحاولة تدمير ممتلكات بالمتفجرات والتهديدات والضلوع في حادثة وضع عبوة ناسفة وتفجيرها بالقرب من أحد المنازل في قرية مجد الكروم، مطلع الشهر الجاري.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "لدى محاولة القاصر الفرار وخلال مطاردة الشرطة للدراجة النارية التي كان يركبها مع الشاب محمد ممدوح شعبان البالغ من العمر سبعة عشر عامًا، وهو أيضا من جديدة المكر، انزلقت الدراجة ما أسفر عن مصرع الأخير وإصابة المتهم بجروح متوسطة".

وجاء تقديم لائحة الاتهام في أعقاب تحقيق "الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية على خلفية سلسلة أحداث عنف شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.

وقُتل الشاب محمد ممدوح شعبان من جديدة المكر برصاص الشرطة وأصيب آخر بجروح في مجد الكروم، فجر يوم 5 تموز/ يوليو الجاري. وقال أقارب للشاب إنه كان بإمكان الشرطة أن تطلق النار عليه دون قتله.