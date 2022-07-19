اعتقال مشتبهين من أم الفحم باختراق مراكز بطاقات ائتمان وسرقة أموال

اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص من مدينة أم الفحم، صباح اليوم الثلاثاء، بشبهة اختراق مراكز بطاقات ائتمان وسرقة أموال.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها ألقت القبض، صباح اليوم، بعد تحقيق سري على ثلاثة مشتبهين باقتحام مراكز ائتمان في محال تجارية وسرقة أموال.

وأضافت أنه في وحدة السايبر (الحماية الإلكترونية) في "الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، جرى فتح تحقيق سري منذ حوالي شهر للاشتباه في اقتحام مراكز ائتمان لعشرات الشركات في جميع أنحاء البلاد، وتحويل الأموال من الحسابات التجارية إلى الحسابات الخاصة للمشتبه بهم.

وأشارت إلى أنه "صباح اليوم، مع الانتقال إلى مرحلة التحقيق العلني، داهمت قوات من وحدة السايبر بالتعاون مع أفراد مركز للشرطة في أم الفحم، وأفراد الوحدة التكتيكية التابعة لحرس الحدود منازل المشتبه بهم في أم الفحم، وألقوا القبض على 3 مشتبهين وتوقيف 3 آخرين. وفي أثناء نشاط التفتيش، ضبط أفراد الشرطة أجهزة حاسوب وأجهزة رقمية وبطاقات ائتمان وهواتف خليوية وغيرها".

وختمت بالقول إنه "وفقا لاحتياجات التحقيق، ستتمّ إحالة المشتبهين الثلاثة إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، بعد ظهر اليوم، للنظر في طلب الشرطة تمديد توقيفهم على ذمّة التّحقيق".