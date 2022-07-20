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اعتقال 6 مشتبهين بقتل محمد عماش من جسر الزرقاء

تاريخ النشر: 20/07/2022 - 13:07

اعتقال 6 مشتبهين بقتل محمد عماش من جسر الزرقاء
المرحوم محمد خميس عماش
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة ستة أشخاص من جسر الزرقاء، الليلة الماضية، بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب محمد خميس عماش (24 عاما) بإطلاق نار ليلة 25 حزيران/ يونيو 2022.

وقُتل عماش حين كان في سيارته بمحاذاة محل تجاري يديره في جسر الزرقاء.

ووفقا للشرطة فإنها داهمت، الليلة الماضية، منازل 6 مشتبهين، تراوحت أعمارهم بين 20 و30 عاما، واقتادتهم للتحقيق في الشبهات المنسوبة إليهم، وهي ضلوع كل منهم بدوره في جريمة قتل الشاب عماش.

وذكرت الشرطة في بيانها أنه "خلال التفتيش ضبط أفراد الشرطة سلاحا من نوع كارلو ومشط ذخيرة للسلاح".

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة الخضيرة بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليهم.

بودكاست عرب 48

#جسر الزرقاء
#محمد خميس عماش
#جرائم القتل

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