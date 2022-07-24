اتهام: طعن خطيبته إثر مشادة حول ديون للبنك

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد شاب (27 عاما) من مدينة باقة الغربية، نسبت إليه "طعن خطيبته وإصابتها بجروح متوسطة، وطعن عنصرين من الشرطة وإصابتهما بجروح طفيفة، بعد أن وصلا لمعالجة الحدث، إذ قام بتهديدهما وعرقلة عملهما"، وفقا للائحة الاتهام.

ووجهت للشاب تهم "الاعتداء الخطير عمدا، والتسبب بالإصابة في ظروف خطيرة، والاعتداء في ظروف خطيرة، والتهديد وعرقلة عمل ضابط الشرطة أثناء أداء عمله".

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "نشبت مشادة بين المتهم وخطيبته حول ديون المتهم المالية للبنك، وفي مرحلة معينة توجّه المتهم إلى مطبخ المنزل واستل سكينا بطول 25 سم ليخيف به خطيبته. على خلفية المشادة، اقترب والدا المتهم منه بهدف حماية المشتكية (الخطيبة) وإبعاد المتهم عنها. بعدها، صفع المتهم خطيبته وشدها من شعرها وضربها، وكذلك دفع والديه وأسقطهما أرضا".

وذُكر في لائحة الاتهام أيضا أنه "بعد ذلك، وصل شرطيان إلى المنزل، فركض المتهم وأخذ السكين وطعن خطيبته في يدها وبطنها. طارد أحد أفراد الشرطة المتهم، وأمسكه من يديه وحاول السيطرة عليه من أجل القبض عليه، فاندفع المتهم وهو يمسك السكين بيده، ولوّح بها في جميع الاتجاهات، ثم طعن الشرطي في ظهره، فحاول الشرطي الآخر مساعدة زميله باعتقال المتهم فقام أيضا بطعنه في رقبته. وفي النهاية، تمكن افراد الشرطة من السيطرة على المتهم واعتقاله".