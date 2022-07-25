إصابة خطيرة لشاب من عبلين إثر انزلاق دراجة نارية

أصيب شاب يبلغ 27 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انزلاق دراجة نارية على شارع رقم 70 قرب مدينة عكا، اليوم الإثنين.

ولفت بيان صدر عن الشرطة إلى أن الحادث وقع نتيجة انزلاق الدراجة النارية إثر فقدان السائق السيطرة في حادث ذاتي وقع "قرب مفرق أحيهود، على شارع رقم 70".

وقدم طاقم طبي العلاج الأولية اللازم للمصاب الذي عانى جروحا خطيرة، وأحيل المصاب إلى مستشفى "الجليل الغربي" في نهريا لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة في بيانها إن مفتشي المرور التابعون للشرطة، باشروا التحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 37 سائق دراجة نارية لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة منذ مطلع العام الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام 2022 الجاري حتى اليوم، 191 ضحية بينهم 64 عربيا، وفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن سلطة الأمان على الطرق.

وفي العام 2021، لقي 364 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020، و110 ضحايا في العام 2019.