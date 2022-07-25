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اتهام شابين بمحاولة قتل رجل أعمال من الناصرة

تاريخ النشر: 25/07/2022 - 14:17

اتهام شابين بمحاولة قتل رجل أعمال من الناصرة
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام خطرة ضد شابين، في العشرينيات من عمريهما، نسبت إليهما محاولة قتل رجل أعمال من الناصرة وحيازة السلاح وجرائم سرقة سيارة.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال الشابين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "مركز الشرطة 100 تلقى بلاغا، يوم 27 حزيران/ يونيو 2022 الساعة 06:30 صباحا، بلاغًا حول إطلاق نار كثيف على رجل أعمال في جبل القفزة بالناصرة، إذ توجه أفراد الشرطة وباشروا جمع الأدلّة والبيّنات والكاميرات من المكان".

وذُكر أن "أفراد الشرطة تمكنوا من التعقب وراء السيارة الهاربة، وألقوا القبض على المشتبهين اللذين هربا من السيارة خلال مطاردة على الأقدام. أثناء نشاط المسح والتمشيط في طريق الهروب، ضبط أفراد الشرطة سلاح كلاشنيكوف ومشط ذخيرة فارغ، التي أطلق بها الشابان النار من أجل القضاء على الضحية، والذي تمّ إنقاذ حياته بأعجوبة. وبعد إلقاء القبض عليهما، شددت الشرطة الرقابة على العصابة الإجرامية من الناصرة، وبعد حوالي أسبوعين تمّ ضبط سيارة الأجرة التي سرقها أفراد العصابة، وقاموا بتحويلها لمستودع أسلحة متنقل وغير مشتبه، وبالتالي تهربوا من نشاطات التفتيش. ورصد أفراد الشرطة سيارة الأجرة المركونة في موقف سيارات تحت الأرض في حي فاخر، وتمّ ضبط سلاحين داخل سيارة الأجرة، سلاح كلاشنيكوف، ومسدّس 9 ملم، وهما مجهزان لإطلاق النار".

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#الناصرة
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