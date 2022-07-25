  2. محليات
  3. أخبار محلية

والدة وزوجة رائد محاميد تناشدان بمواصلة البحث للعثور عليه في بحيرة طبرية

تاريخ النشر: 25/07/2022 - 16:01

والدة وزوجة رائد محاميد تناشدان بمواصلة البحث للعثور عليه في بحيرة طبرية
زوجة ووالدة رائد محاميد (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

ناشدت عائلة محاميد من مدينة أم الفحم كافة أبناء وبنات المجتمع العربي، والسلطات المختلفة، بتكثيف أعمال البحث عن ابنها المفقود المحامي رائد محاميد (49 عاما)، والذي سقط عن قارب واختفت آثاره في بحيرة طبرية، منذ مساء يوم الجمعة الأخير.

وفي السياق، قالت حليمة محاميد، زوجة المفقود، لـ"عرب 48" إن "هذه أكبر مصيبة أشهدها في حياتي. نمر في أوقات عصيبة جدا، ونأمل من الله أن يعود زوجي إلينا سالمًا ومعافى. منذ تلقي الخبر ونحن نعيش أوقات صعبة جدًا، إذ أنني لم أنم لدقيقة واحدة، وذلك لاستثمار الوقت بالتوجه إلى الله والدعاء بأن يعيد إلينا رائد بخير وسلامة".

المفقود في بحيرة طبرية المحامي رائد محاميد

وعن التفاف أبناء المجتمع حول العائلة، قالت الزوجة إن "الالتفاف الشعبي حولنا والمساعدة في أعمال البحث عن زوجي يثلج صدورنا ويخفف عنا كثيرًا. هؤلاء هم 'شباب الرحمن' الذين يبحثون عن زوجي رائد".

وتطرقت الزوجة إلى أسرتها بالقول إنه "تزوجنا أنا ورائد قبل نحو 21 عامًا، ونحن عائلة مكوّنة من 5 أنفار، أنا وزوجي رائد ولدينا ثلاثة من الأبناء هم ابنتنا لنا (21 عامًا) وستبدأ دراستها الجامعية هذا العام بموضوع التمريض، وابننا مجد (17 عامًا)، وابنتنا ريماس في الصف الثامن إعدادي".

ومن ناحيتها، ناشدت الحاجة وسيلة محاميد، والدة الغريق رائد محاميد، كافة المواطنين بـ"البحث عن ابني رائد، وإعادته إلى أحضاننا في أقرب وقت ممكن".

وتوجهت الوالدة بالشكر والتقدير لكل من يشارك في البحث عن نجلها في بحيرة طبرية منذ ثلاثة أيام.

بودكاست عرب 48

#رائد محاميد
#أم الفحم
#بحيرية طبرية
#حوادث الغرق

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتهام شابين بمحاولة قتل رجل أعمال من الناصرة
اتهام شابين بمحاولة قتل رجل أعمال من الناصرة

2022-07-25

إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بالنقب
إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بالنقب

2022-07-25

عكا: تسريح رازي عودة وإحالته للحبس المنزلي
عكا: تسريح رازي عودة وإحالته للحبس المنزلي

2022-07-25

الأكثر قراءة

شهيدان وإصابات بنابلس واشتباكات مع الاحتلال في قباطية

شهيدان وإصابات بنابلس واشتباكات مع الاحتلال في قباطية

2022-07-24

"قواعد سلاح الجو الإسرائيلي ستصاب بشلل كامل بالحرب القادمة"

2022-07-24
قتيل في جريمة طعن بالخليل

قتيل في جريمة طعن بالخليل

2022-07-24
حالة الطقس: موجة الحر تستمر حتى الخميس

حالة الطقس: موجة الحر تستمر حتى الخميس

2022-07-24
شقيقة القتيل ووالدة الطفل المصاب من الطيرة: ابن شقيقي يصارع الموت

شقيقة القتيل ووالدة الطفل المصاب من الطيرة: ابن شقيقي يصارع الموت

2022-07-24