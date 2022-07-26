اعتقال 12 شخصا بشبهة "العضوية في عصابة إجرامية" في عكا ومحيطها

اعتقلت الشرطة، اليوم الثلاثاء، 12 شخصا بشبهة "العضوية في عصابة إجرامية كانت تنشط في عكا ومحيطها". ونسبت الشرطة للمشتبهين "محاولة قتل، والاعتداء في ظروف مشددة، والاتجار بالمخدرات والسلاح، والابتزاز، والتهديد".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها أطلقت، أمس، "حملة واسعة النطاق لمكافحة الجريمة في منطقة عكا تستمر حوالي أسبوع بمشاركة نحو 600 شرطي. وتم حتى الآن اعتقال اثني عشر شخصا بشبهة الانتماء لعصابة إجرامية كانت تنشط في عكا ومحيطها. ومن بين الجرائم المنسوبة إليهم: محاولة قتل، والاعتداء في ظروف مشددة، والاتجار بالمخدرات والسلاح، والابتزاز، والتهديد".

وأضافت أن "أن الحملة واسعة النطاق ستستمر قرابة أسبوع في منطقة عكا، وكجزء من النشاط، تم إلقاء القبض على أعضاء عصابة تعمل كعصابة منظمة وعنيفة في عكا القديمة في مجال تجارة المخدرات الخطرة، والأسلحة غير القانونية، والخاوة عن طريق التهديد، وغسل الأموال والمخالفات الضريبية، وغيرها".

وأوضحت أنه في الأشهر الأخيرة، أجرت "الوحدة المركزية 'يمار' في لواء الساحل إلى جانب قسم التنفيذ الاقتصادي في لواء الساحل في 'الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)' وفريق تحقيق مشترك مع قسم التحقيق في ضريبة الدخل في لواء حيفا ووحدة المصادرة التابعة للوصي العام تحقيقًا سريًا بشأن عصابة لمسببي الجرائم، وسكان من مدينة عكا القديمة الذين يعملون كمنظمة إجرامية عنيفة. وبحسب الاشتباه، فقد قام أعضاء العصابة خلال السنوات القليلة الماضية بغسل الأموال وإقراضها بفائدة وإخفاء العائدات التي بلغت عشرات الملايين من الشواكل".

وداهم أكثر من 600 عنصر من مختلف الوحدات في الشرطة، في الساعات القليلة الماضية، منازل عشرات المشتبه بهم في عكا القديمة بهدف إلقاء القبص على المشتبهين، وكذلك في الوقت نفسه على عشرات المحال التجارية، في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت، لغاية الآن، 12 شخصا من سكان عكا وجديدة المكر وحيفا ومعلوت وترشيحا، وتم ضبط وثائق وتجميد أرصدة، ومصادرة مركبات بحرية عملت في شاطئ عكا، وسيارات، وخيول.

وجرى إحالة المشتبهين للتحقيق بشبهة "وضع مادة متفجرة، ومحاولة القتل، والابتزاز بالتهديد، والاعتداء الخطر، والتآمر لارتكاب جريمة، والتهديد، وترويج المخدرات الخطرة، والانتماء لمنظمة إجرامية، وإخفاء مصدر الدخل، ومخالفة قانون حظر غسل الأموال".

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا، في وقت لاحق، في طلب الشرطة لتمديد فترة توقيفهم على ذمة التحقيق.