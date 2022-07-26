حيفا: العثور على عملة برونزية رومانية نادرة تعود إلى ما قبل 1850 عامًا

عُثر في البحر قبالة ساحل مدينة حيفا، على عملة برونزية نادرة تعود إلى ما قبل 1850 عامًا، ونقش عليها رسم يمثّل إلهة القمر الرومانية (لونا)، بحسب ما أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية.

وأوضحت سلطة الآثار، في بيان، أنها عثرت "أثناء مسح قبالة ساحل مدينة حيفا على العملة المعدنية" التي يحمل أحد جانبيها رسم "الإلهة لونا فوق برج السرطان"، فيما يمثّل الجانب الآخر "رأس الإمبراطور الروماني أنطونينوس بيوس".

وقال مدير قسم الآثار البحرية في سلطة الآثار الإسرائيلية، يعقوب شربيت، إن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مثل هذه القطعة قبالة سواحل إسرائيل". وأوضح أن قطعة لونا اكتُشفت ضمن "كنز صغير" من العملات المعدنية الأخرى، وأن ظروف الاكتشاف تشير إلى وجود حطام سفينة في مكان قريب.

وأضاف أن هذه القطع "التي فقدت في البحر واختفت عن الأنظار لمئات وآلاف السنين، حُفظت بشكل جيد بشكل ملحوظ، وبعضها نادر جدًا واكتشافها يكمل أجزاء من اللغز التاريخي لماضي البلاد".

نقش إلهة القمر اليونانية على العملة البرونزية (تصوير: سلطة الآثار الإسرائيلية)

وتم سك العملة التي تحمل رسم الإلهة لونا في عهد أنطونيوس بيوس (138-161) في مدينة الإسكندرية في مصر، بحسب سلطة الآثار، وتحمل نقش "السنة الثامنة"، في إشارة إلى السنة الثامنة من حكم الإمبراطور الذي امتد حتى العام 161 ميلادي، وكان ذروة ما يعرف بمرحلة "السلام الروماني" التي شهدت فيها الإمبراطورية الرومانية استقرارًا نسبيًا.

وأوضحت سلطة الآثار أن "السنة الثامنة" المنقوشة على العملة المعدنية تشير إلى السنة الثامنة من حكم الإمبراطور بيوس وقدرت أن يكون ذلك في العام 144 أو 145 ميلادي. ولفتت أيضا إلى أن العملة هي جزء من مجموعة مكونة من 13 قطعة نقدية: 12 منها تصور علامات الأبراج المختلفة، وواحدة تصور الأبراج بأكملها.

ولم يكن أنطونيوس بيوس عسكريًا، خلافاً لأسلافه، ولم يشارك قط في المعارك، بحسب سلطة الآثار الإسرائيلية، كذلك "بنى المعابد والمسارح والأضرحة الرائعة وروج للعلم والفلسفة"، وفق المصدر نفسه.

.