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اللد: اعتقال مشتبه بتعنيف زوجته وإضرام النار داخل الشقة

تاريخ النشر: 27/07/2022 - 16:16

اللد: اعتقال مشتبه بتعنيف زوجته وإضرام النار داخل الشقة
من مكان الحريق باللد، اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة، بعد ظهر اليوم الأربعاء، شابا عربيا في العشرينيات من عمر من سكان اللد، بشبهة الاعتداء على زوجته وضربها وتهديدها وإضرام النار بالمنزل.

وأسفر الحريق بأضرار مادية وخسائر فادحة بالمنزل، ولم يبلغ عن إصابات بشرية، وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحريق ومنع انتشاره إلى الشقق السكنية الأخرة في البناية، فيما تواصل الشرطة التحقيق في أسباب وملابسات الحاصل.

وتلقت طواقم الطوارئ بلاغا حول شبوب حريق داخل الشقة السكنية، وتبيّن من التحقيقات الأولية، وفقا للشرطة، أن "ربة المنزل تعرضت لاعتداء من قبل زوجها الذي قام بعدها بإضرام النار في المنزل وفرّ هاربا، وذلك بالرغم من أن الزوجة وطفلين تواجدوا داخل الشقة".

وتمكنت الشرطة من تحديد مكان المشتبه به، واعتقلته في وقت لاحق، وأحالته للتحقيق في مركز للشرطة بالمدينة.

ومن المزمع عرضه أن تنظر محكمة الصلح في ريشون لتسيون، غدا، في طلب الشرطة تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه.

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#اللد
#تعنيف المرأة
#العنف ضد النساء
#العنف والجريمة

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