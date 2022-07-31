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رهط: وقفة احتجاجيّة على الجريمة المستفحلة

تاريخ النشر: 31/07/2022 - 19:09

رهط: وقفة احتجاجيّة على الجريمة المستفحلة
مشاركون بالوقفة الاحتجاجية (تصوير: حسين العبرة)
تحرير: باسل مغربي
زكريا حسن زكريا حسن

شارك العشرات من أهالي مدينة رهط، مساء اليوم الأحد، في الوقفة الاحتجاجية الصامتة التي نظمها حراك الشباب الرهطاوي، احتجاجا على جريمة قتل الشاب وسام خليل أبو عجمي، وعلى الجرائم التي تشهدها منطقة النقب.

وكان حراك "الشباب الرهطاوي" قد أعلن عن تنظيم الوقفة الصامتة تحت شعار: "وقفة صامتة... كي لا نصمت"، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، بجانب دوار المركز الجماهيري في المدينة.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، الشعارات المنددة بالجريمة والعنف، وصور الشاب المرحوم وسام أبو عجمي، بالإضافة إلى الأعلام السوداء التي تشير إلى الحداد.

ضحية جريمة القتل في رهط، وسام خليل أبو عجمي (26 عاما)

وكُتبت على بعض اللافتات التي رُفِعت، شعارات من قبيل: "مبارح كان وسام... بلاش بكرا يكون الدور عليك"، و"سرقوا أحلام الأطفال عند مقتلك يا وسام"، في إشارة إلى تلاميذ القتيل الذي كان مدرّسا في موضوع التربية البدنية، والذي رفع أحد طلابه لافتة كُتب عليها: "قتلوا أستاذي".

وقُتل الشاب وسام خليل أبو عجمي (26 عاما)، وأصيب سبعة آخرون، في جريمة إطلاق نار ارتُكبت مساء الخميس الماضي، في مدينة رهط في النقب.

(تصوير: حسين العبرة)

وعُلم أن إطلاق النار وقع خلال شجار اندلع في الحي رقم 26 في مدينة رهط بين عائلتين، الأمر الذي أسفر عن مقتل أبو عجمي، وإصابة سبعة آخرين بجراح متفاوتة.

(تصوير: حسين العبرة)

وذكرت مصادر طبية، في حينه، أن حالة أحد المصابين كانت حالته خطيرة، في حين وصفت الحالة الصحية لثلاثة آخرين - بينهم امرأة (40 عاما) - بالمتوسطة، وقالت الطواقم إنها قدمت العلاج كذلك لمصابين بحالة طفيفة.

(تصوير: حسين العبرة)
(تصوير: حسين العبرة)
(تصوير: حسين العبرة)

بودكاست عرب 48

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رهط: وقفة احتجاجيّة على الجريمة المستفحلة

رهط: وقفة احتجاجيّة على الجريمة المستفحلة

رهط: وقفة احتجاجيّة على الجريمة المستفحلة

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