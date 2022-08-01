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الطيرة: منع موظفي السلطات من تسليم أوامر إخلاء محال تجارية

تاريخ النشر: 01/08/2022 - 13:47

الطيرة: منع موظفي السلطات من تسليم أوامر إخلاء محال تجارية
الطيرة، اليوم
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أغلق عدد من أهالي الطيرة، اليوم الإثنين، الطرق في المنطقة الغربية للمدينة أمام قوات من الشرطة الإسرائيلية وموظفين من اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء وما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، والذين حضروا من أجل تسليم أوامر إخلاء محال تجارية تمهيدا لهدمها من قبل السلطات.

وأوقف أصحاب المحال التجارية المهددة بالإخلاء الفوري وسكان الأحياء المجاورة مركباتهم وسط الشارع أمام مركبات موظفي السلطات والشرطة، لعرقلة وصولهم إلى المحال التجارية ومنع تسليم أوامر الإخلاء.

وجاء إغلاق الشارع أمام المركبات من قبل الأهالي احتجاجا على سياسة الإخلاء والهدم التي تنتهجها السلطات في منطقة المثلث وتحديدا في مدينة الطيرة.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية المهددة بالإخلاء الفوري، سائد منصور، لـ"عرب 48" إن "السلطات تصر على التضييق على أصحاب المحال التجارية، بهدف إخراجهم بالقوة من محالهم".

وأكد أن "هذه الخطوات الاستفزازية التي يقومون ليست جديدة، وهي استعراضية تثير غضب الناس".

وختم منصور بالقول إن "الأهالي وأصحاب المحال التجارية في الطيرة اتخذوا قرارا بعدم السكوت عن أي خطوة من قبل االسلطات، ونحن نواصل الاحتجاج السلمي المتاح أمام كل المخططات لإخراجنا من محالنا التجارية".

يذكر أن العشرات من أهالي الطيرة، وأصحاب محال تجارية تظاهروا أمام مبنى البلدية، يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على سياسة الهدم والإخلاء التي تهدد عشرات المحال في المدينة.

بودكاست عرب 48

#الطيرة
#محال تجارية
#أوامر إخلاء
#سائد منصور

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