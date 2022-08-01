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عائلة فداء كيوان تطالب بإعادتها من الإمارات

تاريخ النشر: 01/08/2022 - 12:19

عائلة فداء كيوان تطالب بإعادتها من الإمارات
فداء كيوان (الصورة من العائلة)
تحرير: قاسم بكري
ربيع سواعد ربيع سواعد

طالبت عائلة الشابة من مدينة حيفا المحكومة بالحبس المؤبد في الإمارات، فداء كيوان، رئيس الحكومة الإسرائيلي، يائير لابيد، بالعمل من أجل إطلاق سراح ابنتها وإعادتها إلى البلاد.

وصرحت العائلة، اليوم الإثنين، أنها وجهت رسالة بواسطة المحامي تامي أولمان إلى رئيس الحكومة، طالبته فيها بإعادة ابنتها إلى البلاد، بسبب "وضعها الصحي والضائقة التي تعيشها وعائلتها".

وتتواجد والدة فداء، صباح كيوان، في الإمارات خلال هذه الأيام، وستقدم طلبا للسلطات هناك من أجل إطلاق سراح ابنتها.

وفرضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، يوم 7 تموز/ يوليو 2022، الحبس المؤبد بدل الإعدام بحق كيوان (43 عاما) من مدينة حيفا، وذلك في أعقاب الاستئناف الذي قدم من قبل طاقم الدفاع.

وكانت المحكمة قد ألغت حكم الإعدام بحق الشابة كيوان (43 عاما)، يوم 26 حزيران/ يونيو الماضي، بعد إدانتها بحيازة نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين في الشقة التي كانت تسكنها بالإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن فداء كيوان، من قرية مجد الكروم بالأصل وهي تملك استوديو للتصوير في حيفا، وفي آذار/ مارس عام 2021 تلقّت دعوة للعمل في مجال التصميم الفوتوغرافي في الإمارات على يد رجل فلسطيني - إماراتي. وتسلمت كيوان شقة كانت قد حجزت لها قبل وصولها إلى الإمارات، وبعد أسبوع من نزولها فيها، اقتحمت شرطة دبي الشقة وضبطت فيها كمية من المخدرات واعتبرتها كمية للتجارة.

وذكرت عائلة كيوان في بيان سابق لها، أنه "تم توريط" ابنتها في "قضية لا علاقة لها بها".

وجاء في بيان العائلة أن "فداء وقعت ضحية طيبتها وثقتها العمياء بالناس، وتم توريطها في قضية لا علاقة لها بها من قريب أو بعيد".

بودكاست عرب 48

#فداء كيوان
#يائير لابيد
#حيفا
#الإمارات
#صباح كيوان

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