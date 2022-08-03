اعتقال حاضنتين من وادي سلّامة للاشتباه بضلوعهما بالتنكيل بأطفال

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، يوم الأحد، امرأتين (41 عاما، و22 عاما) من بلدة وادي سلّامة، للاشتباه بضلوعهما في التنكيل بأطفال في حضانة، بحسب ما أعلنت الشرطة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة في بيانها إنها "تلقت شكوى بشأن اشتباه في إساءة معاملة أطفال في حضانة في إحدى البلدات (اليهودية؛ وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية) القريبة من مدينة كرميئيل".

وأضافت أنه "فور تلقي الشكوى، تم فتح تحقيق، تم خلاله استجواب حاضنتين تعملان في رعاية الأطفال، للاشتباه في قيامهما بالتنكيل بأطفال، صغار السن"، والذين أشارت تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أعمارهم تتراوح بين أسبوعين و7 أشهر.

وأكّدت الشرطة في البيان ذاته، أن محكمة الصلح في مدينة عكا، أصدرت قرارا يقضي بتمديد اعتقال الحاضنتين، حتى يوم غد الخميس، لاستكمال إجراءات التحقيق في المزاعم الموجّهة إليهما.

وكان بعض أهالي الأطفال الموجودين في الحضانة، قد أبدوا شكوكا إزاء احتمال تعرُّض أطفالهم للتنكيل، وقدّموا شكوى بذلك، للشرطة ووزارة التعليم الإسرائيلية، التي تقدّمت بدورها بشكوى رسمية للشرطة، بعد توجّه ممثل عنها للحضانة، والاطلاع على الأشرطة المسجّلة لكاميرات المراقَبة في الحضانة.