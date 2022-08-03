وفاة الرئيس الأسبق لمجلس دير الأسد إبراهيم أسدي

توفي في قرية دير الأسد بمنطقة الشاغور، مساء أمس الثلاثاء، الرئيس الأسبق للمجلس المحلي المربي إبراهيم قاسم أسدي (أبو إياد) عن عمر ناهز 74 عاما.

ونعت عائلة أسدي وفاة فقيدها، ومن المقرر تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بعد صلاة العصر، اليوم، في المقبرة القديمة بدير الأسد.

وأعلنت العائلة عن فتح بيت عزاء لتقبل التعازي في قاعة مسجد الشيخ محمد الأسدي، لثلاثة أيام.

يذكر أن الفقيد عمل مدرسا في سلك التعليم أعوام عدة، ثم مديرا لقسم التربية والتعليم في مجلس دير الأسد المحلي، ثم رئيسا للمجلس المحلي في القرية.