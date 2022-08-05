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إحياء الذكرى السابعة عشر لمجزرة شفاعمرو

تاريخ النشر: 05/08/2022 - 20:31

إحياء الذكرى السابعة عشر لمجزرة شفاعمرو
من إحياء الذكرى الـ17 لمجزرة شفاعمرو، اليوم (عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
إيناس مريح إيناس مريح

أحيت مدينة شفاعمرو مساء اليوم، الجمعة، ذكرى مرور 17 عاما على استشهاد الشقيقتين هزار ودينا حايك وميشيل بحوث ونادر حايك، في المجزرة التي وقعت يوم 4 آب/أغسطس 2005، التي نفذها المدعو "نتان زادة" في حافلة أقلت عشرات المواطنين آنذاك.

وجاءت مراسم إحياء الذكرى السابعة عشر للمجزرة بدعوة من اللجنة الشعبية في شفاعمرو، وذلك من خلال وقفة عند دوار الشهداء في المدينة.

وأكدت اللجنة الشعبية أنها مستمرة في إحياء الذكرى، وورد عنها "لن ننسى ولن نغفر للمؤسسة الحاكمة الإسرائيلية وللقتلة المجرمين من سوائب المستوطنين الذين ثقفوا أمثال نتان زادة الذي اقترف مجزرة شفاعمرو وراح ضحيتها 4 من خيرة أبناء المدينة".

وارتُكِبت المجزرة عام 2005، حينما استقلّ جندي إسرائيليّ حافلة تمر من مدينة شفاعمرو، وأطلق النار على مستقلي الحافلة، ما أدى إلى استشهاد دينا وهزار تركي وميشيل بحوث ونادر حايك، بالإضافة إلى إصابة 15 آخرين، قبل أن يتمكن مواطنون من شفاعمرو من صدّ الإرهابي ومنعه من مواصلة جريمته.

بودكاست عرب 48

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إحياء الذكرى السابعة عشر لمجزرة شفاعمرو

إحياء الذكرى السابعة عشر لمجزرة شفاعمرو

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