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أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة 

تاريخ النشر: 06/08/2022 - 16:40

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة 
من الوقفة الاحتجاجية عند مدخل أم الفحم (عرب 48)
تحرير: طارق طه
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

شارك عشرات من الناشطين، عصر اليوم السبت، في وقفة احتجاجية عند مدخل مدينة أم الفحم، للتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونظّم الوقفة الاحتجاجية الحراك الفحماوي الموحد، ورفع المتظاهرون لافتات منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وكُتب على بعضها: " كلنا غزة" و"أوقفوا العدوان الإسرائيلي على غزة" و"غزة تحت النار".

وردد المتظاهرون هتافات داعمة ومساندة لقطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لعدوان متواصل على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أمس الجمعة.

من الوقفة الاحتجاجية عند مدخل أم الفحم (عرب 48)

تفاصيل أوفى تورد تباعا...

بودكاست عرب 48

#غزة
#غزة تحت القصف
#عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
#تيسير الجعبري

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