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اتهام 3 شبان من طوبا الزنغرية بإحراق حافلة في الجش

تاريخ النشر: 08/08/2022 - 14:49

اتهام 3 شبان من طوبا الزنغرية بإحراق حافلة في الجش
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدّمت النيابة العامّة للمحكمة المركزيّة في الناصرة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضدّ كل من محمد هيب (19 عامًا) وحسين هيب (21 عامًا) ومحمد هيب (23 عامًا) من سكّان قرية طوبا الزنغرية في منطقة الجليل الأعلى، شمال البلاد، نسبت إليهم "إحراق حافلة، والتآمر على ارتكاب جريمة بعد أن أشعل المتهمون الثلاثة النار في حافلة بقرية الجش".

وأرفقت النيابة مع لائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهمين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائيّة ضدّهم.

وبحسب لائحة الاتهام، "وصل المتهمون، والذين تربطهم معرفة قديمة، بسيارتهم إلى الجش، إذ أشعلوا النار مع شخص آخر في حافلة كانت متوقفة بالقرب من محطة للحافلات وقريبة من بيوت خاصّة مما أدى إلى احتراق الحافلة كليًا".
وذُكر في لائحة الاتهام أيضا أنه "في يوم 15 تموز/ يوليو 2022، تآمر المتهمون لإشعال حريق آخر، إذ قاموا بتجهيز أنفسهم بزجاجات من المواد القابلة للاشتعال، ومشاعل، ومطارق، وأقنعة، وولاعة، وانطلقوا معًا في سيارة حتى أوقفتهم دورية الشرطة".

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#الجش
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#لوائح اتهام
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