انطلاق حملة "أطباء لحقوق الإنسان" و"فكر بغيرك" لدعم مشافي غزة

أطلقت جمعيتا "أطباء لحقوق الإنسان و"فكر بغيرك" في البلاد، حملة لدعم الجهاز الصحي في قطاع غزة، والذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية وأدوات الجراحة، في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير، واستمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 15 عاما، والذي أثقل وأرهق الجهاز الصحي في غزة.

د. سامر ذياب

وناشدت أطباء لحقوق الإنسان المواطنين بـ"مد يد العون والدعم والمساعدة لصالح شراء الدواء العاجل من خلالها، وهي الجهة الوحيدة المخولة لدخول القطاع منذ الحصار، كذلك من خلال الأطباء المعروفين الذين يشاركون الجمعية في النشاطات والوفود الطبية إلى غزة".

وقال د. سامر ذياب من جمعية أطباء لجل حقوق الإنسان لـ"عرب 48" اليوم، الثلاثاء، إن "غزة محاصرة منذ 15 عاما، لكم أن تتخيلوا الوضع الكارثي في جميع مجالات الحياة، وخاصةً الجهاز الصحي المتآكل والمتهالك من ناحية البنية التحتية، والأدوية والمعدات الطبية بالإضافة لوضع الأطباء والممرضين، الذين لم يخرجوا من حدود غزة لاكتساب ما هو جديد من حتلنات علاجية طبية".

وأضاف أن "غزة المحاصرة منذ 15 عاما تتعرض لعدوان بمعدل مرة كل عامين أو ثلاثة، وعلينا ألا ننسى جائحة كورونا التي استفحلت بالعالم وضربت الأجهزة الطبية في أعتى وأقوى الاقتصادات، فكم بالحري بقطاع محاصر منذ سنين طويلة، وهو بمثابة سجن يحسب عليه الهواء والماء والدواء".

محمد صبح

وناشد ذياب المواطنين العرب في البلاد بالتجاوب مع حملة التبرعات، وختم بالقول: "أتوجه لكل أهلنا في مجتمعنا المجيب دائمًا لدعوات المساعدة والمؤازرة لشعبنا الحبيب الطيب في قطاع غزة. هذا الجزء من شعبنا قدم الغالي والرخيص وبحاجة ماسة لمساعدات طبية من دواء ومعدات ندخلها من خلال المنفس الواحد والوحيد، جمعية أطباء لحقوق الإنسان، فلا تبخلوا على غزة، ولكل منا دوره وهذا دورنا وواجبنا الأخلاقي والوطني. أناشدكم بأن تقدموا المساعدات لمشافي غزة بواسطة جمعية أطباء لحقوق الإنسان عبر المركز الطبي الزهراوي في طمرة".

وتشارك جمعية "فكر بغيرك" في الحملة بالتنسيق مع أطباء لحقوق الإنسان، وقال مدير الجمعية، محمد صبح، من طمرة لـ"عرب 48" إنه "بالنسبة لنا هذا هو التعاون الثاني على التوالي مع أطباء لحقوق الإنسان، إذ تم التنسيق في العدوان السابق معهم لتزويد المستشفيات والمستوصفات في غزة بأدوية ومستلزمات طبية لمساعدتها، وقد أطلقنا على الحملة عنوان 'اجا دورنا' إيمانا منا بأن هذا من واجبنا الوطني والأخلاقي والإنساني بأن نقف لجانب أهلنا في غزة".

وأكد أنه "نحن كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فلا يُعقل أن نرى هذه المشاهد المؤلمة التي كانت في الأيام الأخيرة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، ونبقى دون حراك جدي تجاه مساندة أهلنا في غزة".