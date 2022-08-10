مصرع شخصين في حادثي طرق بالقدس

لقي شخصان مصرعيهما، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، وذلك جراء حادثي طرق منفصلين في القدس.

ففي الحادث الأول، لقي مسن (70 عاما) مصرعه، حيث تعرض للدهس من قبل حافلة عند ساعات منتصف الليل، ونقل وهو بحالة حرجة إلى مستشفى "شاعري تصيدق" في القدس، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت المعلومات الأولية أن الحادث نجم عن انحراف حافلة عن مسارها حيث تدهورت في ورشة للبناء، وخلال ذلك دهست المسن الذي أصيب بجروح حرجة توفي على إثرها، فيما أصيب سائق الحافلة بجروح خطيرة.

وأظهرت كاميرات المراقبة، بأن مركبة انحرفت عن مسارها ودخلت مسار الحافلة التي حاولت الابتعاد عنها وخلال ذلك تدهورت وتسببت بالحادث.

وفي الحادث الثاني، توفي شاب (40 عاما) وأصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة فجر الوم الأربعاء، وذلك جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 50 بمساره عند مفرق "بن تسيون" في القدس.

وأظهرت تحقيقات الشرطة أن الحادث تسبب جراء اصطدام شاحنة بمركبة ودورية للشرطة كانت تقف على جانب الطريق، حيث أخضعت الشرطة سائق الشاحنة للتحقيق.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الميداني إلى 4 أشخاص ونقلتهم على وجه السرعة وهم بحالة وصفت بين المتوسطة والخطيرة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق، هذا الأسبوع أن 209 شخصا، بينهم 70 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 61 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية هذا الأسبوع.