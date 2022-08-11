إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء جنوبي البلاد

أصيب عامل (42 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في إحدى ورش البناء في بلدة "كريات غات" بشارع "ناحل ألكسندر"، جنوبي البلاد، اليوم الخميس.

وقدم طاقم طبي من مركز "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، وأُحيل بسيارة العلاج المكثف على وجه السرعة إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

وفي سياق حوادث العمل، توفي الشاب موسى فاروق أحمد مطلق الأطرش، في العشرينيات من العمر، من بلدة كفر راعي - قضاء جنين في الضفة الغربية، أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته في حادث عمل في أراضي 48.

وتبين من المعطيات المتوفرة أن 30 عاملا، أكثر من نصفهم في فرع البناء، لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يشار إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.