  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام شاب بالتسبب في مصرع 4 أشخاص بحادث طرق

تاريخ النشر: 11/08/2022 - 12:15

اتهام شاب بالتسبب في مصرع 4 أشخاص بحادث طرق
من مكان الحادث (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى محكمة السير في مدينة بئر السبع، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد جوني ذيب (37 عاما)، نسبت إليه التسبب بمصرع أربعة أشخاص في حادث طرق، وجها لوجه، وقع على شارع 90 قبل نحو شهرين.

ولقي أربعة أشخاص مصارعهم، وأصيب آخران بجروح خطيرة، في حادث الطرق، وقع يوم 22 أيار/ مايو 2022، بين شاحنة ومركبتين بوادي عربة، جنوبي البلاد. والضحايا هم ثلاثة من مستقلي سيارة المتهم: محمد عبيد وابنته نور (12 عاما) وحفيده داود شويكي (5 أعوام) من القدس، وقد تعرضوا للحادث خلال عودتهم من رحلة استجمامية في إيلات، ومايا كادوش (38 عاما).

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهم انحرف بسيارته إلى الاتجاه المعاكس وواصل السير فيه، إلى أن اصطدمت سيارته بقوة، وجها لوجه، بسيارة أخرى كانت تستقلها مايا كادوش.

ونسبت النيابة للمتهم، وفقا للائحة الاتهام، التسبب عن طريق الإهمال بمصرع أربعة أشخاص في حادث طرق، وقيادة السيارة بلامبالاة، وعدم الانتباه لما يحدث في الشارع.

بودكاست عرب 48

#محاكم
#لوائح اتهام
#جوني ذيب
#حوادث طرق

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفد المتابعة يزور القدس ويلتقي مسؤولي الأوقاف وشخصيات في الأقصى
وفد المتابعة يزور القدس ويلتقي مسؤولي الأوقاف وشخصيات في الأقصى

2022-08-11

مجلس البعينة نجيدات يحذر الأهالي من مياه قناة البطوف
مجلس البعينة نجيدات يحذر الأهالي من مياه قناة البطوف

2022-08-11

إصابة شخص إثر سقوطه في واد عميق بحيفا
إصابة شخص إثر سقوطه في واد عميق بحيفا

2022-08-11

الأكثر قراءة

مقتل الطالبة المصريّة سلمى بهجت: تفاصيل جريمة قتل

مقتل الطالبة المصريّة سلمى بهجت: تفاصيل جريمة قتل "نيرة أشرف الجديدة"

2022-08-10
روسيا: لبيد كذاب ويستخف بحياة الفلسطينيين

روسيا: لبيد كذاب ويستخف بحياة الفلسطينيين

2022-08-10
سائق حافلة أنزل الركاب الفلسطينيين إثر اعتراض اليهود

سائق حافلة أنزل الركاب الفلسطينيين إثر اعتراض اليهود

2022-08-10
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

2022-08-10
اعتقال رئيس بلدية بيتح تيكفا بشبهة الفساد

اعتقال رئيس بلدية بيتح تيكفا بشبهة الفساد

2022-08-10