اتهام شاب بالتسبب في مصرع 4 أشخاص بحادث طرق

قدمت النيابة العامة إلى محكمة السير في مدينة بئر السبع، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد جوني ذيب (37 عاما)، نسبت إليه التسبب بمصرع أربعة أشخاص في حادث طرق، وجها لوجه، وقع على شارع 90 قبل نحو شهرين.

ولقي أربعة أشخاص مصارعهم، وأصيب آخران بجروح خطيرة، في حادث الطرق، وقع يوم 22 أيار/ مايو 2022، بين شاحنة ومركبتين بوادي عربة، جنوبي البلاد. والضحايا هم ثلاثة من مستقلي سيارة المتهم: محمد عبيد وابنته نور (12 عاما) وحفيده داود شويكي (5 أعوام) من القدس، وقد تعرضوا للحادث خلال عودتهم من رحلة استجمامية في إيلات، ومايا كادوش (38 عاما).

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهم انحرف بسيارته إلى الاتجاه المعاكس وواصل السير فيه، إلى أن اصطدمت سيارته بقوة، وجها لوجه، بسيارة أخرى كانت تستقلها مايا كادوش.

ونسبت النيابة للمتهم، وفقا للائحة الاتهام، التسبب عن طريق الإهمال بمصرع أربعة أشخاص في حادث طرق، وقيادة السيارة بلامبالاة، وعدم الانتباه لما يحدث في الشارع.