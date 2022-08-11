الشيخ يوسف الباز يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام في السجن

أصدر الأسير الشيخ يوسف الباز (64 عاما)، إمام المسجد الكبير في مدينة اللد، اليوم الخميس، بيانا من داخل السجون الإسرائيلية، أعلن فيه شروعه بالإضراب المفتوح عن الطعام والماء، وذلك احتجاجا على قرار المحكمة المركزية في مدينة اللد، أمس الأربعاء، بالإبقاء عليه رهن الاعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية في الملف المزعوم ضده.

وجاء في البيان أنه "شرع الشيخ يوسف محمد الباز (أبو محمد)، إمام مسجد اللد الكبير البالغ من العمر 64 عاما، وهو مريض قلب وعدة أمراض أخرى، وهو أب لـ7 أطفال، شرع بإضراب عن الطعام والماء اعتبارا من اليوم الخميس (11/8/2022) للمطالبة بالإفراج عنه، بعد أن قررت محكمة الاحتلال (محكمة الصلح في ريشون لتسيون) الإفراج عنه، وقد جرى الاستئناف على القرار وتمّ رفض الإفراج عنه في المحكمة المركزية في مدينة اللد. ويذكر أنه قد تمّ رفض الإفراج عن الشيخ يوسف الباز من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)".

والباز أحد القياديين البارزين في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.