كفر قرع: وفاة الشاب منيب محمد أبو فنة متأثرا بجراحه في حادث طرق

توفي الشاب منيب محمد منيب أبو فنة (21 عاما)، مساء السبت، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في حادث طرق على شارع 65.

ويشار إلى أن صديق أبو فنة، محمد مصطفى حمارشة، كان قد توفي مساء الأربعاء في نفس الحادث المذكور.

وكان قد لقي 3 أشخاص مصارعهم، وأُصيب آخرون، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، جرّاء 3 حوادث طرق وقع أحدها بالقرب من كفر قاسم، فيما وقع آخر قرب كفر قرع، كما وقع حادث ثالث في النقب.

ولقي الشاب محمد مصطفى حمارشة (25 عاما) مصرعه جرّاء الحادث الذي وقع بالقرب من كفر قرع، عقب اصطدام دراجة نارية وسيارة على شارع رقم 65 بالقرب من البلدة.