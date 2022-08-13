  2. محليات
  3. أخبار محلية

كفر قرع: وفاة الشاب منيب محمد أبو فنة متأثرا بجراحه في حادث طرق

تاريخ النشر: 13/08/2022 - 22:40

كفر قرع: وفاة الشاب منيب محمد أبو فنة متأثرا بجراحه في حادث طرق
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

توفي الشاب منيب محمد منيب أبو فنة (21 عاما)، مساء السبت، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في حادث طرق على شارع 65.

ويشار إلى أن صديق أبو فنة، محمد مصطفى حمارشة، كان قد توفي مساء الأربعاء في نفس الحادث المذكور.

وكان قد لقي 3 أشخاص مصارعهم، وأُصيب آخرون، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، جرّاء 3 حوادث طرق وقع أحدها بالقرب من كفر قاسم، فيما وقع آخر قرب كفر قرع، كما وقع حادث ثالث في النقب.

ولقي الشاب محمد مصطفى حمارشة (25 عاما) مصرعه جرّاء الحادث الذي وقع بالقرب من كفر قرع، عقب اصطدام دراجة نارية وسيارة على شارع رقم 65 بالقرب من البلدة.

بودكاست عرب 48

#الشاب منيب محمد منيب أبو فنة
#حوادث الطرق

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وقفة احتجاجية لمساندة الأسير خليل عواودة أمام مستشفى "آساف هروفيه"
وقفة احتجاجية لمساندة الأسير خليل عواودة أمام مستشفى "آساف هروفيه"

2022-08-13

مؤتمر الجبهة: لا تغيير في ثلاثية القائمة الأولى
مؤتمر الجبهة: لا تغيير في ثلاثية القائمة الأولى

2022-08-13

مصرع شاب من الطيبة إثر تعرضه لصعقة بالكهرباء
مصرع شاب من الطيبة إثر تعرضه لصعقة بالكهرباء

2022-08-13

الأكثر قراءة

أميركا: طعن الروائي سلمان رشدي خلال ندوة في نيويورك

أميركا: طعن الروائي سلمان رشدي خلال ندوة في نيويورك

2022-08-12
استطلاع: تزايد قوة لبيد واحتمالات تشكيل نتنياهو حكومة أعلى

استطلاع: تزايد قوة لبيد واحتمالات تشكيل نتنياهو حكومة أعلى

2022-08-12
حالة الطقس: أجواء حارة

حالة الطقس: أجواء حارة

2022-08-12
رئيس

رئيس "ماحاش" السابق: أبو القيعان بريء وألشيخ ونيتسان منعا كشف الحقيقة

2022-08-12
إسرائيلية متهمة بالتجسس لإيران بحالة حرجة بعدما حاولت الانتحار

إسرائيلية متهمة بالتجسس لإيران بحالة حرجة بعدما حاولت الانتحار

2022-08-12