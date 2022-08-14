  2. محليات
  3. أخبار محلية

محاكاة حالات غرق على شاطئ جسر الزرقاء

تاريخ النشر: 14/08/2022 - 09:04

محاكاة حالات غرق على شاطئ جسر الزرقاء
تصوير جمعية مرجان لحماية البيئة والإنسان
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

نظمت إدارة جمعية مرجان لحماية البيئة والإنسان، تدريبات في إدارة عمليات الإنقاذ والانتشال البحري، تحاكي حالات الغرق في البحر الأبيض المتوسط.

وشارك في التدريبات، التي جرت على شاطئ جسر الزرقاء، مدربو غوص وغواصون محترفون من جمعية مرجان وأعضاء من فريق حسكة للرياضة البحرية من قرية الصيادين، وذلك استجابة لبلاغ يفيد عن وقوع حالتي غرق لشابين، في العشرينيات من العمر، خلال سباحتهما في شاطئ السباحة المرخص في جسر الزرقاء، بعد انتهاء دوام المنقذين.

وتحاكي التدريبات كل مراحل التجهيز لأعمال البحث والتمشيط منذ لحظة إبلاغ الفريق عن حالة الغرق وحتى انتشال الغريق المفقود، وشملت تحضير الفريق والمعدات اللازمة، تحديد ساعة الوصول للموقع ومكان التموضع، إقامة إدارة لغرفة الحدث، قراءة ظروف البحر وحالة الطقس، ومسح المعطيات الضرورية، تحديد الشركاء في أعمال الإنقاذ، لجانب التنسيق بين كل الجهات الرسمية والمختصة والأهلية والمتطوعة المشاركة في أعمال البحث، وتنفيذ عملية البحث والإنقاذ وانتشال الغريق.

وفي نهاية التدريبات، أجرى القائمون والمنظمون تقييما مهنيا واستخلصوا العبر والدروس، وأكدوا على استمرارهم في تأهيل كوادر قادرة على تنفيذ أعمال تفتيش وإنقاذ في البحر المتوسط.

بودكاست عرب 48

#جسر الزرقاء
#حوادث الغرق
#موسم السباحة
#مرجان لحماية البيئة والإنسان

محاكاة حالات غرق على شاطئ جسر الزرقاء

محاكاة حالات غرق على شاطئ جسر الزرقاء

محاكاة حالات غرق على شاطئ جسر الزرقاء

محاكاة حالات غرق على شاطئ جسر الزرقاء

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر قرع: وفاة منيب أبو فنة متأثرا بإصابته في حادث طرق
كفر قرع: وفاة منيب أبو فنة متأثرا بإصابته في حادث طرق

2022-08-14

تجديد أمر منع الشيخ رائد صلاح من السفر لخارج البلاد
تجديد أمر منع الشيخ رائد صلاح من السفر لخارج البلاد

2022-08-14

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتتواصل حتى الخميس
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتتواصل حتى الخميس

2022-08-14

الأكثر قراءة

تقديرات الجيش الإسرائيلي:

تقديرات الجيش الإسرائيلي: "الهدوء" قد يطول في غزة

2022-08-13
باقة الغربية: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

باقة الغربية: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2022-08-13
حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

2022-08-13
مصرع شاب من الطيبة إثر تعرضه لصعقة بالكهرباء

مصرع شاب من الطيبة إثر تعرضه لصعقة بالكهرباء

2022-08-13
خارج المعادلة

خارج المعادلة

2022-08-13