محاكاة حالات غرق على شاطئ جسر الزرقاء

نظمت إدارة جمعية مرجان لحماية البيئة والإنسان، تدريبات في إدارة عمليات الإنقاذ والانتشال البحري، تحاكي حالات الغرق في البحر الأبيض المتوسط.

وشارك في التدريبات، التي جرت على شاطئ جسر الزرقاء، مدربو غوص وغواصون محترفون من جمعية مرجان وأعضاء من فريق حسكة للرياضة البحرية من قرية الصيادين، وذلك استجابة لبلاغ يفيد عن وقوع حالتي غرق لشابين، في العشرينيات من العمر، خلال سباحتهما في شاطئ السباحة المرخص في جسر الزرقاء، بعد انتهاء دوام المنقذين.

وتحاكي التدريبات كل مراحل التجهيز لأعمال البحث والتمشيط منذ لحظة إبلاغ الفريق عن حالة الغرق وحتى انتشال الغريق المفقود، وشملت تحضير الفريق والمعدات اللازمة، تحديد ساعة الوصول للموقع ومكان التموضع، إقامة إدارة لغرفة الحدث، قراءة ظروف البحر وحالة الطقس، ومسح المعطيات الضرورية، تحديد الشركاء في أعمال الإنقاذ، لجانب التنسيق بين كل الجهات الرسمية والمختصة والأهلية والمتطوعة المشاركة في أعمال البحث، وتنفيذ عملية البحث والإنقاذ وانتشال الغريق.

وفي نهاية التدريبات، أجرى القائمون والمنظمون تقييما مهنيا واستخلصوا العبر والدروس، وأكدوا على استمرارهم في تأهيل كوادر قادرة على تنفيذ أعمال تفتيش وإنقاذ في البحر المتوسط.