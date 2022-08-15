  2. محليات
  3. أخبار محلية

عكا: حبسوه واعتدوا عليه لرفضه العمل دون مقابل

تاريخ النشر: 15/08/2022 - 09:14

عكا: حبسوه واعتدوا عليه لرفضه العمل دون مقابل
المكان الذي حبسوا الضحية فيه (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

من المزمع أن تقدم النيابة العامة إلى المحكمة في عكا، في غضون الأيام القريبة، لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضد خمسة أشخاص من عكا والمزرعة، وذلك بعد أن مددت اعتقالهم لمرات عدة على خلفية اختطاف وحبس والاعتداء على مقيم في الشارع، يبلغ 55 عاما.

ويستدل من المعلومات المتوفرة أن الخمسة حبسوا الضحية لأيام عدة داخل قفص، وفقا للشبهات، بعد أن رفض الاستمرار في أعمال التنظيف التي طلبوها منه. واعتدوا عليه خلال حبسه وجعلوا الكلاب تهاجمه وتعضه.

ووفقا للشرطة فإنها فتحت ملفا للتحقيق في الجريمة، منذ أشهر، وادعت أن "عصابة إجرامية" من عكا القديمة حبست وعنفت الضحية، وأنه جرى اعتقال 12 مشتبها لغاية اليوم.

وأشارت إلى أن المشتبهين فرضوا على الضحية تنفيذ أعمال تنظيف إسطبلات للخيل بملكيتهم دون مقابل، لمدة عام ونصف، تحت وطأة التهديد بالسلاح والاعتداء عليه وتهديده وضربه.

وتبين أنه بعد أن أبلغ الضحية المشتبهين بأنه لا يمكنه الاستمرار في أعمال التنظيف خطفوه وحبسوه في قفص لأيام عدة، وخلال ذلك ضربوه بالعصي وأداة حفر وأدخلوا كلابا هاجمته وعضته في القفص ما أسفر عن إصابته بجروح في جسده.

بودكاست عرب 48

#العنف والجريمة
#شبهات
#محاكم
#جنائيات

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة
حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

2022-08-15

اعتقال مسؤول من اللقية للاشتباه به في تعنيف زوجته
اعتقال مسؤول من اللقية للاشتباه به في تعنيف زوجته

2022-08-14

إصابة خطيرة جرّاء إطلاق نار في جديدة المكر
إصابة خطيرة جرّاء إطلاق نار في جديدة المكر

2022-08-14

الأكثر قراءة

القدس: 9 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار

القدس: 9 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار

2022-08-14
بعد مطاردة 6 ساعات: الاحتلال يعتقل منفذ عملية القدس

بعد مطاردة 6 ساعات: الاحتلال يعتقل منفذ عملية القدس

2022-08-14
كفر قرع: وفاة منيب أبو فنة متأثرا بإصابته في حادث طرق

كفر قرع: وفاة منيب أبو فنة متأثرا بإصابته في حادث طرق

2022-08-14
سلمان رشدي ورائد صلاح

سلمان رشدي ورائد صلاح

2022-08-14
تقارير أمنية إسرائيلية:

تقارير أمنية إسرائيلية: "وضع السلطة الفلسطينية سيئ وسيزداد سوءا"

2022-08-14