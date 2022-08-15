عكا: حبسوه واعتدوا عليه لرفضه العمل دون مقابل

من المزمع أن تقدم النيابة العامة إلى المحكمة في عكا، في غضون الأيام القريبة، لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضد خمسة أشخاص من عكا والمزرعة، وذلك بعد أن مددت اعتقالهم لمرات عدة على خلفية اختطاف وحبس والاعتداء على مقيم في الشارع، يبلغ 55 عاما.

ويستدل من المعلومات المتوفرة أن الخمسة حبسوا الضحية لأيام عدة داخل قفص، وفقا للشبهات، بعد أن رفض الاستمرار في أعمال التنظيف التي طلبوها منه. واعتدوا عليه خلال حبسه وجعلوا الكلاب تهاجمه وتعضه.

ووفقا للشرطة فإنها فتحت ملفا للتحقيق في الجريمة، منذ أشهر، وادعت أن "عصابة إجرامية" من عكا القديمة حبست وعنفت الضحية، وأنه جرى اعتقال 12 مشتبها لغاية اليوم.

وأشارت إلى أن المشتبهين فرضوا على الضحية تنفيذ أعمال تنظيف إسطبلات للخيل بملكيتهم دون مقابل، لمدة عام ونصف، تحت وطأة التهديد بالسلاح والاعتداء عليه وتهديده وضربه.

وتبين أنه بعد أن أبلغ الضحية المشتبهين بأنه لا يمكنه الاستمرار في أعمال التنظيف خطفوه وحبسوه في قفص لأيام عدة، وخلال ذلك ضربوه بالعصي وأداة حفر وأدخلوا كلابا هاجمته وعضته في القفص ما أسفر عن إصابته بجروح في جسده.