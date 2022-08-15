لائحة اتهام ضد شاب من النقب بزعم "إجراء تدريبات على السلاح لأغراض إرهابية"

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد الشاب محمد الرفايعة (30 عاما)، من سكان منطقة عشيرة أبو رقيق في النقب، تنسب إليه فيها مزاعم بـ"التجارة بالسلاح وتنظيم تدريبات لأغراض إرهابية".

وزعمت النيابة في لائحة الاتهام أن الرفايعة "عمل على شراء الأسلحة وبيعها بالمخالفة للقانون، وقام بالتدريب على السلاح مع آخرين".

وادعت النيابة في لائحة الاتهام، أن المدعى عليه "أصبح مؤيدًا واضحًا لتنظيم ‘الدولة الإسلامية‘ (داعش)، وكان مهتمًا بالمحتوى الدعائي المتعلق بأنشطة التنظيم".

كما زعمت أن الرفايعة "عبر عن تأييده وتضامنه مع الأحداث الرمزية والتاريخية في إرث داعش، والتي أخبر عنها الآخرين أيضًا".

كما ادعت أن المتهم اعترف بما نسبت إليه النيابة العامة الإسرائيلية من تهم.

وفي وقت سابق، اليوم، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى محكمة الصلح في مدينة حيفا، لائحة اتهام ضد الشابين محمد إغبارية (21 عاما) وعبد المهدي جبارين (21 عاما) من سكان مدينة أم الفحم، نسبت إليهما فيها تهمة "التآمر لارتكاب جريمة بعد أن حاولا الانضمام لتنظيم داعش في إفريقيا".

وتزعم أجهزة الأمن الإسرائيلية أن هناك نحو 200 من المواطنين العرب في البلاد يتماهون ويؤيدون تنظيم "داعش"، وأن 20 منهم "يشكلون خطرا، وقد يشاركون في تنفيذ عمليات داخل إسرائيل"، بحسب ما جاء في تقرير سابق لصحيفة "هآرتس".

وأصدرت وزارة الأمن الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، العشرات من أوامر الاعتقال الإداري ضد شبان من القدس المحتلة ومناطق الـ48 بزعم الانتماء وتأييد تنظيم "داعش" وقدمت لوائح اتهام ضد العشرات، ضمن حملة اعتقالات واسعة أعقبت موجة العمليات التي شهدتها مدن إسرائيلية نهاية آذار/ مارس ومطلع نيسان/ أبريل الماضيين.