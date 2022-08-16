اللد: خيمة اعتصام احتجاجا على استمرار اعتقال الشيخ الباز

نصبت اللجنة الشعبية في مدينة اللد، مساء اليوم الثلاثاء، خيمة اعتصام في ساحة المسجد الكبير وسط المدينة، احتجاجا على استمرار اعتقال الشيخ يوسف الباز، إمام المسجد، والمضرب عن الطعام منذ الخميس الماضي.

وتأتي خطوة إقامة خيمة الاعتصام، ضمن خطوات احتجاجية مستمرة، أقرتها اللجنة الشعبية في مدينة اللد، تزامنا مع إضراب الشيخ يوسف الباز عن الطعام، بسبب قرار المحكمة القاضي بإبقائه رهن الاعتقال، حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.

شعارات مطالبة بالإفراج عن الشيخ الباز ("عرب 48")

كما تأتي بالتزامن مع إعلان هيئة الأسرى، مساء اليوم، بنقل الباز "من مستشفى سوروكا إلى عزل أوهلي كيدار".

اللد: إقامة خيمة اعتصام احتجاجا على استمرار اعتقال الشيخ الباز

للتفاصيل: https://t.co/Hk3147DuEA pic.twitter.com/DZOeKKSTPz — موقع عرب 48 (@arab48website) August 16, 2022

وعُلِّقت داخل خيمة الاعتصام لافتات تضامنية مع الشيخ الباز، بالإضافة إلى صوره. ومن المقرر أن تشهد الخيمة حلقات وفعاليات ثقافية وطنية لرفع الوعي الوطني تجاه قضية الباز، وما وصفوه بالملاحقة السياسية.

ونظمت اللجنة الشعبية عدة تظاهرات احتجاجية في ساحة المسجد الكبير، وكذلك أمام مشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث كان يمكث الباز، بسبب تدهور حالته الصحية.

خيمة الاعتصام بعيد نصبها ("عرب 48")

وقال عبد الكريم الباز، شقيق الشيخ الباز في حديث لـ"عرب 48"، إن "الاحتجاجات سوف تستمر بالطرق السلمية المتاحة، في حال أبقت السلطات الإسرائيلية على الشيخ رهن الاعتقال".

وأوضح أن "هناك مشاورات باتخاذ خطوات قُطرية أكبر، لتأخذ القضية حيّزا أكبر عند الجماهير العربية"، عادًّا أن الباز "يحاكَم عن جميع الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، لأنه أسير الكلمة، وهذا يجب أن يمسّ الجميع".

("عرب 48")

("عرب 48")