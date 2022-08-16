عكا: أحمد شموخ من معتقلي هبة الكرامة يضرب عن الطعام

يواصل أحد معتقلي هبة الكرامة، أحمد شموخ من عكا، إضرابه عن الطعام، والذي بدأه أول من أمس الأحد، احتجاجا على نقله إلى العزل الانفرادي في سجن "سلمون".

وقال محامي الدفاع، محمد حاج، لـ"عرب 48" إن "موكلي تعرض لعقوبة العزل الانفرادي بسبب رفضه لقرار إدارة السجن نقله لقسم آخر في السجن"، واصفا العقوبة بأنها "عقوبة قاسية ضده، إلا أن إدارة السجن استغلت صلاحيتها القانونية بمعاقبة السجين في حال عدم الخضوع لقرارتها، لكن كان بالإمكان اختيار عقوبة أقل قسوة من نقله إلى عزل انفرادي، لهذا أقوم كمحام موكل بالدفاع عن شموخ بالعمل وتشكيل الضغط حتى إخراج موكلي من العزل الانفرادي".

وأوضح محامي الدفاع عن شموخ أنه "تم اعتقال موكلي على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، وجرى إطلاق سراحه بشروط مقيدة بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقاله، إلى أن صدر قرار المحكمة ضده بالسجن لمدة سبعة أشهر، لكن بعد انتهاء فترة الحكم وهي سبعة أشهر، استأنفت النيابة العامة على قرار الإفراج، ليتقرر إضافة أربعة أشهر على حكم اعتقاله، إذ أنه من المفترض إطلاق سراحه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وبسبب مشكلة معينة حصلت معه في السجن تقرر نقله لقسم آخر، لكن موكلي رفض قرار إدارة السجن بنقله لقسم آخر فتم عزله في سجن انفرادي، وردا على قرار العزل بدأ موكلي بالإضراب عن الطعام رفضا لهذا العزل".

وأعرب حاج عن قلقه على "صحة موكلي النفسية بسبب العزل الانفرادي، والجسدية بسبب الإضراب عن طعامه، فهو شاب في العشرينيات من عمره، وعندما تواصلت عصر أمس، الإثنين، مع إدارة السجن لم يعترفوا ولم ينكروا كذلك حبس موكلي في عزل انفرادي، بل أشاروا إلى أنهم بانتظار القرار اللوائي للموافقة على نقله لقسم آخر من السجن".

وبلغ عدد المعتقلين من عكا في السجون الإسرائيلية 32 شابا؛ وهم: إبراهيم جمالي، رازي عودة، نديم أنطقلي، خليل خاسكية، قصي عباس، قاسم مجدوب، جواد سطيلي، محمد عثمان، مصطفى مصري، أحمد عكاوي، فؤاد عسكري، هيثم علي، زكريا ماضي، أحمد ماضي، حبيب أبو حبيب، محمد حلواني، فؤاد ماضي، محمد أسود، ساهر حتحوت، محمد حجوج، أحمد شموخ، بلال حلواني، كامل طوالبة، خالد سليمان، كريم حسين، أدهم بشير، حسن عيد، باسل طنطوري، معتز علي، خالد أنصاري، فايز سالم وأحمد سعدي.

يشار إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية، كانت قد أعلنت حديثا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى المبارك في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".