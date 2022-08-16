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وفاة شاب إثر إصابته في حادث طرق بالطيرة

تاريخ النشر: 16/08/2022 - 09:23

وفاة شاب إثر إصابته في حادث طرق بالطيرة
الضحية أمين نور الدين منصور (صبحة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أُعلن في مدينة الطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة الشاب أمين نور الدين منصور (صبحة)، في العشرينيات من العمر، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة في حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة على شارع 554 عند مدخل مدينة الطيرة، إذ كان عائدا من العمل، صباح يوم الخميس الماضي.

ونعت عائلة منصور وعائلة نور الدين/ ربحي منصور ابنها "المرحوم شهيد لقمة العيش، أمين نور الدين منصور (صبحة)، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء".

وكانت طواقم طبية من خدمة "نجمة داود الحمراء" قد قدمت العلاجات الأولية للشاب، ثم نقلته إلى مستشفى "بيلنسون" في مدينة بيتح تكفا، وهو بحالة خطيرة ويعاني إصابة بالرأس، وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي وتحت التخدير، ومكث في المستشفى للعلاج إلى أن أقر الأطباء وفاته صباح اليوم.

وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 227 شخصا، بينهم 77 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام 2022 ولغاية مساء أمس الإثنين.

بودكاست عرب 48

#الطيرة
#حوادث الطرق
#حوادث العمل
#أمين نور الدين منصور

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