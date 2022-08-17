التعرف على هوية ضحية حادث الطرق قرب كفرقاسم: مؤمن جابر من قلقيلية

عُلم أن الشاب مؤمن سميح جلال جابر من قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، هو ضحية حادث الطرق الذي وقع في العاشر من آب/ أغسطس الجاري على شارع رقم 5 قرب كفر قاسم.

وكان الحادث قد وقع من جرّاء صطدام مركبتين خاصتين ببعضهما. وقد اندلعت النيران في إحدى المركبتين، فيما انقلبت الأخرى. وقد أسفر الحادث عن مصرع شخصين تم إقرار وفاتهما في المكان.

ضحية حادث الطرق، مؤمن جابر

وفي حين لم تعرف هوية أحد الضحيتين، أعلنت عائلة جابر من قليقيلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن فقدان آثار الشاب مؤمن وانقطاع جميع سبل الإتصال به، ليتبين لاحقا أنه قضى في حادث الطرق.

وبعد أن تم التعرف على هوية جابر، أرسلت الشرطة الإسرائيلية، قررت إرسال طلب لتسريح الجثة من معهد الطبي الشرعي في أبو كبير، تمهيدا لتسليمها لذويه.

ويستدلُ من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 227 شخصا، بينهم 77 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام 2022 ولغاية مساء الإثنين الماضي.

ولقي 19 شخصا مصارعهم، على شوارع البلاد، خلال الأسبوع الأخير، وكانت غالبية هذه الحوادث تتعلق بالعامل البشري والإهمال الذي أسفر عن كوارث حصدت أروح أبرياء إضافة إلى العشرات من المصابين.